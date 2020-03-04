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Gaziantepli halıcılardan ortak hareket adımı Sürdürülebilir ihracat için kendimizle rekabetten vazgeçmeliyiz

İHA

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği üyeleri GAİB hizmet binasında bir araya gelerek gündemi değerlendirdi. Sektörel alanda ortak hareket etme yönünde tavsiye kararı alan halı üretici ve ihracatçıları Bahar Kalkanı Harekatına da tam destek verdiklerini ifade ederek Bahar Kalkanı Harekatına katılan Mehmetçiklere asker selamı gönderdi.

Gaziantepli halıcılardan ortak hareket adımı Sürdürülebilir ihracat için kendimizle rekabetten vazgeçmeliyiz

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği üyeleri GAİB hizmet binasında bir araya gelerek gündemi değerlendirdi. Sektörel alanda ortak hareket etme yönünde tavsiye kararı alan halı üretici ve ihracatçıları Bahar Kalkanı Harekatına da tam destek verdiklerini ifade ederek Bahar Kalkanı Harekatına katılan Mehmetçiklere asker selamı gönderdi.
Gaziantepli halı üreticileri ve ihracatçıları GAİB hizmet binasında toplandı. GAHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaplan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, Gaziantep Halıcılar Odası Başkanı Mehmet Törer ve birlik üyesi halı üreticileriyle ihracatçılar katıldı. Türkiye ve dünya gündeminin değerlendirildiği toplantıda halı sektöründe sürdürülebilir ihracat ve üretimin gerçekleştirilebilmesi için ortak hareket etme yönünde tavsiye kararı alınırken son dönemlerde hammaddeye yapılan zamla maliyetlerde meydana gelen artışlar da masaya yatırıldı.
Toplantı sonrası bir değerlendirme yapan GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, “Dünya halı üretiminin başkenti haline gelen Gaziantep’te elbette son dönemlerde işçilik ve girdi maliyetlerinin artması sektörümüzde önümüzdeki dönemlerde bazı sıkıntılar yaşanmasına neden olabilecektir. Bu hususlarında masaya yatırıldığı toplantıda sektörümüzle ilgili bir çok konuyu üretici arkadaşlarımızla görüşme ve bundan sonraki süreçte yeni fiyat politikaları dahil bir çok konuda ortak hareket edebilme yönünde tavsiye kararı aldık. Dünya halı pazarında bizim en büyük rakibimiz yine bizleriz. Yani hakimi olduğumuz pazarda iç rekabetten kaynaklanan sıkıntıları hep birlikte yaşıyoruz. Bunun önüne geçebilmek için de elbette ortak hareket etmek, sektörel yatırımlarımızı ve geleceğe yönelik adımlarımızı atarken de iç rekabeti bir kenara bırakarak güncel rakamlarla ürünlerimizi dünya halı pazarlarına sunmaya devam etmeyi arzu ediyoruz. Bu konuda arkadaşlarımızla hem fikiriz. Önümüzdeki sürçte inanıyorum ki sektörümüzü ortak hareket ederek daha iyi noktalara taşıyacağız” dedi.
“Devletimizin milletimizin ve şanlı ordumuzun yanındayız”
İdlip’te 34 askerimizin uğradıkları hain saldırıda şehit olmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı da Gaziantepli halıcıların en önemli gündem maddeleri arasında yer aldı. Türkiye’nin sınır güvenliğinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan ve Gaziantep Halıcılar Odası Başkanı Mehmet Törer vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin bekası ve daha güçlü ve büyük Türkiye için halıcılar olarak dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da üzerlerine düşenleri yapmaya devam edeceklerini ifade ederek, “Suriye’de gerginliği azaltma ve ülkemizin sınırlarını koruyarak bölgede bulunan mazlumların can güvenliğini sağlamak amacıyla görev alan Mehmetçiklerimizin her zaman yanındayız. TSK tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatını sonuna kadar destekliyoruz. Askerlerimizin bu harekattan başarıyla çıkabilmesi için bizlere düşenleri fazlasıyla yapmaya hazırız. Bundan sonra daha çok üretmek, ihracatımızı arttırmak ve ülke kalkınmasına daha fazla katkı sunmak hepimizin ortak görevi. Son dönemlerde yaşanan olaylar gösteriyor ki ülkemizin ve milletimizin kendisinden başka dostu yoktur. Bu coğrafyada daha güçlü ve dik durabilmek için hep birlikte daha çok çalışacak ve üzerlerimize düşenleri yapmaya devam edeceğiz” dedi.
İdlib şehitlerinin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunan Gaziantepli halıcılar Bahar Kalkanı Harekatında görev alan Mehmetçiklere de asker selamı göndermeyi ihmal etmedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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