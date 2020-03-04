Öğrencilerden Türk bayraklı İdlib kareografisi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde öğrenciler 36 şehit için 36 Türk bayrağı açarken, İdlib kareografisi ile de kahraman Mehmetçiğe destek verdi.

İslahiye de Cevdet Paşa İlkokulu öğrencileri, Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçlerinin askeri konvoya saldırısı sonrası şehit düşen 36 asker için 36 Türk bayrağı açtı. 50 öğrenci ise İdlib yazarak harekatta görev alan kahraman Mehmetçiğe destek verdi. Öğrenciler, "şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganlarıyla askere destek verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.