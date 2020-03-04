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İspanyol devinin gözü Gaziantep halısında

İHA

Gaziantep Ticaret Odası'nın Sevilla Ticaret Odası ile yaptığı temaslar sonucunda İspanyol El Corte İngles firmasının üst düzey yetkilileri kentteki halı fabrikalarını gezerek, Gaziantep'ten halı satın almaya karar verdi.

İspanyol devinin gözü Gaziantep halısında

Gaziantep Ticaret Odası'nın Sevilla Ticaret Odası ile yaptığı temaslar sonucunda İspanyol El Corte İngles firmasının üst düzey yetkilileri kentteki halı fabrikalarını gezerek, Gaziantep'ten halı satın almaya karar verdi.
Avrupa Birliği Türkiye Ticari Entegrasyonu Destekleme Projesi kapsamında 1015 Kasım tarihlerinde Gaziantep Ticaret Odası tarafından İspanya’ya düzenlenen çalışma gezisi meyvelerini vermeye başladı. Çalışma gezisinde Sevilla Ticaret Odasında yapılan temaslar neticesinde ortak çalışma anlaşmasına varılan dünyanın en büyük üçüncü mağazalar zinciri El Corte Ingles satın alma heyeti Gaziantep’e gelerek 16 halı firmasını ziyaret etti.
Satın alma heyetinin Gaziantepli halı firmalarına yaptığı ziyarete değinen GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, böyle iş birliklerinin oldukça önemli olduğunu belirtti. İspanyol dünya devi El Corte Ingles’in bu yıl itibariyle Gaziantepli halı firmalarından ürün satın alacağını ifade eden Başkan Yıldırım açıklamalarına şöyle devam etti:
“Her zaman yeni pazarların önemine dikkat çekiyoruz. Dünyanın dört bir yanına ihracat gerçekleştiren hemşehrilerimizle övünüyoruz. Şehrimizin bu ihracat başarısını devam ettirebilmek için de var gücümüzle lobi çalışmaları yapıyor, yurt dışı çalışma gezilerimizle yeni bağlantılar kurmaya çalışıyoruz. İşte bu çalışmalarımızın neticesi olarak da 1403 lokasyonda, 90 bin çalışanı ve yaklaşık 16 milyar Euro'luk cirosuyla dünyanın en büyük üçüncü mağaza zinciri olan El Corte Ingles’in satın alma heyeti şehrimize gelerek ön incelemelerde bulundu. Umuyoruz ki bu bir adım olur ve artarak yıllar süren iş birliklerine vesile olur. Dünyanın halısını üreten Gaziantep’in ürünleri en iyi lokasyonlarda satılmaya layıktır.”
Avrupa Birliği Türkiye Ticari Entegrasyonu Destekleme Projesi kapsamında Sevilla Ticaret Odası ile yapılan iş birliği neticesinde bu fırsatın ortaya çıktığını ifade eden Yıldırım, “Yaptığımız uluslararası projelerle üyelerimize yönelik yeni pazarlar ve fırsatlar için çalışmalarımız durmaksızın devam edecek” dedi.
Gaziantep Ticaret Odasına gerçekleştirdikleri ziyaret sonrasında halı firmalarını yerinde inceleyen El Corte Ingles satın alma heyetinde Francisco Javier Garca Conde Gonzlez del Val, Cesar MartinezOlivares ve Evgin Özbalta yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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