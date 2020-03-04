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GSO İhracat Akademisi Projesi'nde kursiyerler sertifikalarını aldı GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: "İhracatta attığımız her adımın ülkemize ve şehrimize pozitif yansımalarını görüyoruz" "Geleneksel anlayışın dışına çıkarak global anlamda fark oluşturmak istiyoruz"

İHA

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından firmaların dış ticaret alanında rekabetçiliğinin artırılması, pazar payının geliştirilmesi ve ihtiyaç duyulan donanımlı dış ticaret personeli istihdamının sağlanması amacıyla başlattığı İhracat Akademisi Projesi kapsamında eğitim alan kursiyerlere sertifika verildi.

GSO İhracat Akademisi Projesi'nde kursiyerler sertifikalarını aldı GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: "İhracatta attığımız her adımın ülkemize ve şehrimize pozitif yansımalarını görüyoruz" "Geleneksel anlayışın dışına çıkarak global anlamda fark oluşturmak istiyoruz"

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından firmaların dış ticaret alanında rekabetçiliğinin artırılması, pazar payının geliştirilmesi ve ihtiyaç duyulan donanımlı dış ticaret personeli istihdamının sağlanması amacıyla başlattığı İhracat Akademisi Projesi kapsamında eğitim alan kursiyerlere sertifika verildi.
GSO’da, 6 Ocak 28 Şubat 2020 tarihleri arasında kursiyerlere yönelik; pazar araştırması ve hedef pazar tespiti, hedef pazarlarda potansiyel alıcıların tespiti, uluslararası satış teknikleri ve uluslararası pazarlama karması organizasyonu konularında eğitim programları düzenlendi. Sertifika töreninde kursiyerleri tebrik eden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, “İhracatta attığımız her adımın ülkemize ve şehrimize pozitif yansımalarını görüyoruz. geleneksel anlayışın dışına çıkarak global anlamda fark oluşturmak istiyoruz. Sizler de almış olduğunuz eğitimlerle, yaptığınız çalışmalarla Gaziantep ihracatına katkıda bulunuyorsunuz. Uluslararası pazarda koşullar eskiye oranla çok değişti. Kıyasıya rekabetin yaşandığı bir ortamda ürettiğinizi bir şekilde satmak zorundasınız. Bunu da ancak global ölçekte bilgi ve donanıma sahip olursanız başarabilirsiniz. İhracat Akademisi Projemizin amacı da dış ticarette donanım ve yetkinliği arttırarak, ihracatımıza güç katmak. Sizlerle proje kapsamında oldukça faydalı bir eğitim süreci geçirdik. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” dedi.
Aldıkları eğitim ve yapılan İhracat Akademisi Projesi için GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ile yönetim kuruluna teşekkür eden kursiyerler, akademinin verimli geçtiğini bu kapsamda yapılan pazar araştırmaları ile kazançlı bir şekilde ihracat gerçekleştirdiklerini belirterek yaptıkları ihracat ile yeni pazarlara açılmış olmanın memnuniyetini dile getirdiler.
İhracat Akademisi sayesinde yeni müşteriler bulduğunu belirten Ramder Suni Deri Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve dış ticaretten sorumlu M.İlker Özbuluk, akademinin verimli geçtiğini bu kapsamda yapılan pazar araştırmaları sonucunda ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti.
Akademide yer alan firmalardan Güney Masura San. Tic. Ltd. Şti. firma temsilcisi Furkan Çöl de Hollanda’ya yaptıkları ihracat ile yeni pazarlara açılmış olmanın memnuniyetini dile getirdi.
Katılımcı firma temsilcileri akademi kapsamında aldıkları 160 saatlik eğitimle birlikte yüksek oranda yeni pazar ve alıcılara ihracat gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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