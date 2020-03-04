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Bu köprü başka köprü

İHA

Bu köprü başka köprü

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, başlattığı “Gönül Köprüsü” projesiyle başta dezavantajlı gruplar olmak üzere halkın sıkıntılarını yakından dinliyor. Çat kapı ziyaretlerle vatandaşlar ile belediye arasında köprü oluyor.
Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 4 ay önce hizmete alınan “Gönül Köprüsü”, belediyeyle vatandaş arasında gönül bağı oluşturuyor. Ekipler, öncelik olarak Büyükşehir Belediyesi Sosyal Araştırma Merkezi (SARMER) ile yapılan ortak çalışmayla tespit edilen, şehit ailesi, gazi ailesi, engelli, yetim, öksüz, yaşlı ve bakıma muhtaç evlere ziyaretlerde bulunuluyor. Daha sonrasında ev sahibinden habersiz yapılan incelemede eksikler belirlenerek raporlanıp yetkili mercilere iletiliyor, ihtiyaçların giderilmesi için koordinasyon sağlanıyor. İhtiyaç giderilene kadar, Gönül Köprüsü tarafından takibi yapılıyor. 8 ekiple kurulduğu günden bu yana 2 bine yakın evi ziyaret eden Gönül Köprüsü, çalışmalarıyla il genelinde çalınmadık kapı bırakmayacak. Sokak sokak, kapı kapı gezerek öncelikli olarak dezavantajlı vatandaşları, daha sonra bütün hemşehrilerimizi ziyaret ederek istek ve şikayetleri dinleyecekler. Ekipler ziyaretlerinde, tatlı bir sohbet için lokum ikramında bulunarak ev sahiplerine belediye hizmetleri hakkında bilgi veriyor.
"Belediye olarak her zaman ve her zeminde vatandaşlarımızla birlikteyiz”
Konu hakkında konuşan Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Abdullah Aksoy, "Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in bakanlık döneminden bu güne dezavantajlı gruplarla çok yakından ve özellikle gönülden ilgilendiğini, onlarla ilgili projelere önem verdiğini hatırlatarak, Onun ilk günden talimatı ‘Çalınmadık kapı, sıkılmadık el kalmasın’ oldu. Son 6 yıldır bu talimat doğrultusunda hareket ediyoruz. Başkanımız sürekli sahada, sürekli mahallelerde vatandaşlarımızla iç içe. Şehrimiz çok büyüyor. Gaziantep 2 milyonu aşmış bir nüfusa sahip. Kendisinin ulaşamadığı yerde kurulan ‘Gönül Köprüsü’ projesiyle, vatandaşların yüreğine dokunuyor, elini sıkıyor, derdini dinliyoruz. Şayet sıkıntısı varsa bu sıkıntıyı not alarak, gücümüzün yettiği şekilde belediyenin imkânı dâhilinde vatandaşların sıkıntısını gidermeye çalışıyoruz. ‘Gönül Köprüsü’ projemizde 8 ekipten oluşan toplam 24 personel görev yapıyor. Ev ev, sokak sokak, mahalle mahalle dolaşıp vatandaşların yanında olmaya çalışıyoruz. Sosyal belediyeciliğin gerektirdiği ilkeler doğrultusunda hareket ediyoruz" dedi.
“Hedefimiz, bütün hemşerilerimize ulaşmak”
Şehir insanının çok misafirperver olduğunu vurgulayan Aksoy, ziyaretlerden vatandaşların çok memnun kaldığının altını çizerek şunları söyledi:
“Milletimiz, çok âlicenap, yüce gönüllü ve misafirperver bir millettir. Onların hal hatırlarını sormak, ciddi anlamda bir memnuniyet yaratıyor. Onları ziyaret ettiğimizde o kadar mutlu oluyorlar ki. Diğer taraftan eğitime çok önem veriyoruz. Ziyaretlerimizde okula gitmeyen çocuk tespit ettiğimizde Milli Eğitim Müdürlüğü ile irtibata geçerek Belediye olarak da gereken sosyoekonomik destek vererek mutlaka eğitime kazandırılıyor. Tabiki bizim hedefimiz bütün hemşerilerimize ulaşmaktır. Saat 9’da başlayıp ev ev, hane hane çat kapı ziyaret ediyoruz. Hem merkezde hem kenar mahallelerde sokak sokak dolaşıyoruz. Bir çaylarını içiyor, taleplerini alıyor ve imkânlarımız doğrultusunda yerine getirerek gönüllere dokunmaya çalışıyoruz. Merhum Neşet Ertaş’ın dediği gibi ‘Gönülden gönüle giden yol gizli gizli’. Bizde bu ilke doğrultusunda gönüllere dokunmaya çalışıyoruz. Gönüle dokunduğumuzda, birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz daha fazla pekişiyor.”

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