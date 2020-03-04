Topçuoğlu ailesinden GAÜN’e laboratuvar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Topçuoğlu ailesinden GAÜN’e laboratuvar

İHA

Topçuoğlu ailesinden GAÜN’e laboratuvar

Topçuoğlu ailesinin yaklaşık 2 milyon TL harcamayla kuracağı Mehmet Ali Topçuoğlu Yeni Buluşlar, Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı Kurulumu ve Makine Sektörüne Yönelik Elektronik Kart Tasarım ve Prototip Geliştirme Protokolü törenle imzalandı.
Protokole imza törenine, adı laboratuvarda yaşayacak olan M. Ali Topçuoğlu, GÜLSAN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vedat Topçuoğlu’nun yanısıra, GAÜN Rektörü Prof. DR. Ali Gür, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu Müdürü ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz katıldı. Törende konuşan GÜLSAN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, laboratuvarın mimari donanımı için 500 bin TL ayni, laboratuvar kurumu için de 1 milyon 500 bin TL nakdi olmak üzere toplam 2 milyon TL destek sağladıklarını belirterek şöyle dedi:
“Bu önemli proje babamı çok heyecanlandırdı”
“Amacımız, yeni buluşların yapılması, ,teknolojilerin geliştirilmesi, hem üniversite öğrencilerimiz, hem de dışarıdan gelenlerin düşündüğü, hayalinde olan teknik anlamda yapmak istediği yenilikleri, buluşları burada üniversitemizin desteğiyle, hocalarımızın kontrolünde yaparak ülkemize değer katmalarının sağlanması. Babam Mehmet Ali Topçuoğlu bu fikir geldiğinde çok heyecanlandı ve bu yatırımda aile olarak olmamızın gerektiğini bizlerle paylaştı. Biz inanıyoruz ki, üniversitemiz, hocalarımız hem burada tüm çalışanlar diğer her konuda başarılı olduğu gibi burası da başarılı bir şekilde ülkemize değer katacak.”
“GAÜN Yönetimine Teşekkür Ederim”
Temeli Rahmetli Naci Topçuoğlu tarafından atılan ve başarılı bir eğitim süreci yaşayan Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu’nun başarıları nedeniyle Gaziantep Üniversitesi yönetimini kutlayan Mustafa Topçuoğlu, açıklamasının devamında şunları söyledi: “Bu okulun en büyük özelliği sanayiyle iç içe olması. Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu bir okul ve sanayinin ihtiyaçlarına göre ara eleman yetiştirmek üzere eğitim veriyor. Sanayinin hangi dallarda teknik ve elemana ihtiyacı varsa o konuda programlarla iki dönem okulda bir dönemde iş yerlerinde eğitim alarak sanayinin ihtiyacı olan ara eleman yetiştiriliyor. Burada da 800’ün üzerinde öğrenci mevcut ve her yıl mezun oluyor. Bu işin en güzel tarafı öğrenciler bir dönem de fabrikalarda çalıştığı için hem sanayiye alışmış oluyor, çalışma şartlarını görüyor, iş yeri yöneticileri çalışacak kişileri tanıyor ve okulunu bitirdiğinde de işi hazır şekilde hayata atılıyor. Bu konuda da yine Gaziantep Üniversitesi’ne teşekkür ediyoruz. Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Türkiye’ye örnek bir okul oldu. Üniversitemize de başarılar diliyoruz.”
“Topçuoğlu Ailesi’ne teşekkür”
GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ise, Gaziantep Üniversitesi’nin, eğitim, araştırma ve teknolojik gelişmeler konusunda öğrencilere büyük alanlar açtığını vurgularken, sadece üniversite öğrencilerine değil, teknoloji eğilimli, inovatif düşünceleri olan fikirsel yapısı çok güçlü olan lise öğrencilere de alan açmak istediklerini belirtti. Prof. Dr. Gür, açıklamasının devamında, “Umuyoruz, hem lise, hem de üniversite öğrencilerimiz laboratuvarlarda ve çalışma alanları içerisinde güzel fikirler oluşturacaklar ve oluşturdukları yeni icatlarla geleceğin yerli ve milli hamlelerine en büyük desteklerini verecekler. Üniversite olarak hayırsever Topçuoğlu Ailesi’nden böyle bir bağış almaktan ve böyle bir program yapmaktan çok mutluyuz. Üniversitemiz bu anlamda liseli öğrencilere destek veren en önemli yapılardan biri olmuştur. Hayırseverlere teşekkür ederim" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bu köprü başka köprü
YEREL HABERLER Bu köprü başka köprü
GSO İhracat Akademisi Projesi'nde kursiyerler sertifikalarını aldı GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: "İhracatta attığımız her adımın ülkemize ve şehrimize pozitif yansımalarını görüyoruz" "Geleneksel anlayışın dışına çıkarak global anlamda fark oluşturmak istiyoruz"
YEREL HABERLER GSO İhracat Akademisi Projesi'nde kursiyerler ...
Başkan Fatma Şahin'den kırsal mahalleye kitap kafe müjdesi
YEREL HABERLER Başkan Fatma Şahin'den kırsal mahalleye kitap kafe ...
HKÜ’de 28 Şubat ve Darbelerin Mantığı anlatıldı
YEREL HABERLER HKÜ’de 28 Şubat ve Darbelerin Mantığı anlatıldı
İspanyol devinin gözü Gaziantep halısında
YEREL HABERLER İspanyol devinin gözü Gaziantep halısında
(Görüntülü) İdlib Gazisi Koç: Arkadaşlarımın yanına dönmeyi bekliyorum
YEREL HABERLER (Görüntülü) İdlib Gazisi Koç: Arkadaşlarımın yanına ...
Öğrencilerden Türk bayraklı İdlib kareografisi
YEREL HABERLER Öğrencilerden Türk bayraklı İdlib kareografisi
İdlib gazisi Koç: Arkadaşlarımın yanına dönmeyi bekliyorum
YEREL HABERLER İdlib gazisi Koç: Arkadaşlarımın yanına dönmeyi ...
Gaziantepli halıcılardan ortak hareket adımı Sürdürülebilir ihracat için kendimizle rekabetten vazgeçmeliyiz
YEREL HABERLER Gaziantepli halıcılardan ortak hareket ...
Komşusunu taciz edip altınlarını çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Komşusunu taciz edip altınlarını çaldığı iddia edilen ...
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çarptı
YEREL HABERLER Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çarptı
Muhasebe Haftası Gaziantep YMMO Başkanı Tekin Alpay: “İş dünyası müşteri odaklı muhasebe yönetimi beklemektedir” “Faaliyetlerinin ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarını açıklamayı tercih eden kuruluşların sayısı gün geçtikçe artıyor”
YEREL HABERLER Muhasebe Haftası Gaziantep YMMO Başkanı Tekin ...
Gaziantep’in ihracat artışı devam ediyor GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Gaziantep, hem aylık hem de Ocak-Şubat döneminde en fazla ihracat yapan 5. il oldu”
YEREL HABERLER Gaziantep’in ihracat artışı devam ediyor GSO Yönetim ...
Gaziantep ihracatta Türkiye beşincisi oldu
YEREL HABERLER Gaziantep ihracatta Türkiye beşincisi oldu
Kabe kokulu gençlerden Mehmetçiğe dua
YEREL HABERLER Kabe kokulu gençlerden Mehmetçiğe dua
(Görüntülü) İslahiye otogarında göçmen yoğunluğu
YEREL HABERLER (Görüntülü) İslahiye otogarında göçmen yoğunluğu
Motosiklet kadına çarptı, kızı arkasından ağladı
YEREL HABERLER Motosiklet kadına çarptı, kızı arkasından ağladı
GAÜN ile Eğitime Sınırsız Eğitim Derneği arasında destek protokolü
YEREL HABERLER GAÜN ile Eğitime Sınırsız Eğitim Derneği arasında ...
Gaziantep ihracatta 5. sıraya yükseldi
YEREL HABERLER Gaziantep ihracatta 5. sıraya yükseldi
Oğuzeli’nde yabancı tabelalara ruhsat yok Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç: “Türk milleti olarak dilimize sahip çıkmak zorundayız”
YEREL HABERLER Oğuzeli’nde yabancı tabelalara ruhsat yok Oğuzeli ...
İslahiye otogarında göçmen yoğunluğu
YEREL HABERLER İslahiye otogarında göçmen yoğunluğu
Gaziantep aranan 98 şahıs yakalandı Çalıntı süs köpeği yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep aranan 98 şahıs yakalandı Çalıntı süs ...
GAİB’de “DEİK ile Ticari Diplomasi Yolculuğu” paneli düzenlenecek
YEREL HABERLER GAİB’de “DEİK ile Ticari Diplomasi Yolculuğu” paneli ...
GAÜN’de dev ilahiyat zirvesi
YEREL HABERLER GAÜN’de dev ilahiyat zirvesi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X