Gaziantep’te okul çevrelerinde denetimler sürüyor

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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerindeki okul çevrelerinde denetimlerini sürdürüyor.

Yapılan denetimlere ilişkin yapılan açıklamada, “12 okul ve yakın çevresinde yapılan denetim ve uygulamalarda, 183 kişinin GBT kaydı sorulmuş, 4 park, 1 büfe, 13 okul servisi, 52 özel araç denetlenmiş, 2 araç trafikten men edilmiş, 19 özel araca ise trafik yönünden işlem yapılmıştır” denildi.

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