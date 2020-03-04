Türk Ulaşım-Sen'den Savaş’a ziyaret

Türk UlaşımSen Gaziantep Şube Yönetimi Gaziantep Havalimanına Başmüdür olarak atanan Yasin Savaş, Başmüdür Yardımcısı olarak atanan Alptekin Hergüner ve İnsan Kaynakları Şube Müdürü Mehmet Sarıbayındır'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Türk UlaşımSen Şube Başkanı Baler Fidan, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Türk UlaşımSen ailesi olarak yeni göreve başlayan İdarecilerimize başarılar diliyoruz, kurumumuz başarısı için, iş barışı için bizler elimizden gelen her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız” dedi.

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