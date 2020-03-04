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Gaziantep'te Gaptarım ve Gapfood fuarları açıldı

DHA

Gaziantep'te Gaptarım ve Gapfood fuarları açıldı


Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA) GAZİANTEP´te 11´inci Gaptarım Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı ile 16´ıncı Gapfood Gıda fuarları açıldı.
Gaziantep Sanayi Odası, Tarım İl Müdürlüğü, Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği, Ziraat Odası, Ticaret Borsası, Güneydoğu İhracatçılar Birliği desteğiyle Ortadoğu Fuar Merkezi´ndeki fuar açılış programına Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, ilçe belediye başkanları, oda başkanları ve davetliler katıldı. Fuara başta Gaziantep olmak üzere, Ankara, İstanbul, İzmir, Kilis, Konya, Kocaeli, Malatya, Mersin, Samsun, Sakarya, Şanlıurfa ve Trabzon´dan 150 firma katılıyor. Tarım makinaları, güneş paneli, traktör ve ekipmanları, hayvansal üretim makineleri, sulama sistemleri, tarımsal danışmanlık, gübre, ilaçlama, yem katkı maddeleri gibi ürünlerin sergilendiği fuarları yaklaşık 250 bin kişinin ziyaret etmesi amaçlanıyor.
'GAZİANTEP ÜRETEN BİR ŞEHİR'
Açılış programında konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, fuarların kent için önemli olduğunu ifade ederek, Gaziantep'in üreten bir şehir olduğunun altını çizerek, "Gaziantep her anlamda Türkiye için önemli bir kent. Ülkemiz cephede gencecik çocuklar silahlı mücadele verirken, Gaziantep'in savunma sanayisini destekleyen bir sanayisi var. Gaziantep üreten bir şehir. Buna kentte yaşayan herkesin katkısı var. Gaziantep'i fuarlar şehri yapan herkese minnettarız. Biz birlikte büyüyoruz. Tarım dediğimiz aslında Gaziantep sanayisinin bel kemiği. Sulanabilir alanlarımız daha çok artıyor. Tarımda hangi sektörü ele alırsak alalım hiçbir şey bir önceki seneden kötü değil' dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, tarımda yenilebilir enerjiyi kullanarak maliyetleri düşürmeyi hedeflediklerini belirterek, çiftçilerin önündeki engelleri kaldırıp daha az maliyetle daha kaliteli ürünü üretip pazar çeşidinin arttırılması gerektiğini vurguladı.
Konuşmaların ardından ziyaretçiler fuardaki stantları dolaştı. Fuarın 7 Mart tarihine kadar açık olacağı bildirildi.
DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2020-03-04 17:26:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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