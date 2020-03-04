Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gaptarım ve Gapfood fuarları törenle açıldı Vali Davut Gül: “Tarım dediğimiz aslında Gaziantep sanayisinin bel kemiğidir. Türkiye’nin stratejik sektörüdür” GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Mehmetçiğimizin cephede verdiği savaşı, sanayiciler olarak bizler de ekonomi alanında veriyoruz. Şartlar ne olursa olsun üretime ve ihracata devam ediyoruz” Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: “Bu coğrafyada güçlü Türkiye ne kadar gerekliyse gıda güvenliği de bir o kadar önemlidir”

İHA

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Tarım İl Müdürlüğü, Gaziantep Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği, Gaziantep Ziraat Odası, Gaziantep Ticaret Borsası, Güneydoğu İhracatçılar Birliği destekleriyle Akort Fuarcılık tarafından organize edilen, 11. Gaptarım Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı ile 16. Gapfood Gıda Fuarları düzenlenen törenle açıldı.

Gaptarım ve Gapfood fuarları törenle açıldı Vali Davut Gül: “Tarım dediğimiz aslında Gaziantep sanayisinin bel kemiğidir. Türkiye’nin stratejik sektörüdür” GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Mehmetçiğimizin cephede verdiği savaşı, sanayiciler olarak bizler de ekonomi alanında veriyoruz. Şartlar ne olursa olsun üretime ve ihracata devam ediyoruz” Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: “Bu coğrafyada güçlü Türkiye ne kadar gerekliyse gıda güvenliği de bir o kadar önemlidir”

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Tarım İl Müdürlüğü, Gaziantep Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği, Gaziantep Ziraat Odası, Gaziantep Ticaret Borsası, Güneydoğu İhracatçılar Birliği destekleriyle Akort Fuarcılık tarafından organize edilen, 11. Gaptarım Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı ile 16. Gapfood Gıda Fuarları düzenlenen törenle açıldı.
Ortadoğu Fuar Merkezi’nde (OFM) düzenlenen açılış törenine, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, kurum müdürleri ve protokol üyeleri katıldı.
Törende konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep’in üreten bir şehir olduğunu belirterek, “Bunda herkesin katkısı var. Fuarların ilk kurulamasından bu yana Gaziantep’i fuarlar şehri yapan sanayi odamızın yöneticilerine, odalarımıza, milletvekillerimize, bakanlarımıza, katkı veren herkese, tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Biz birlikte büyüyeceğiz. Tarım dediğimiz aslında Gaziantep sanayisinin bel kemiğidir. Türkiye’nin stratejik sektörüdür. Tarımda her zaman daha iyisini yapmak mümkündür. En iyisini de hep birlikte yapacağız. Fuarımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyor, katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de son yaşanılan olayların Türkiye’nin bu coğrafyada çok güçlü olması gerektiğini bir kez daha gösterdiğini belirterek, “Bu coğrafyada güçlü Türkiye ne kadar gerekliyse gıda güvenliği de bir o kadar önemlidir. O yüzden toprağımızı, suyumuzu, insanımızı korumamız, çok üretmemiz ve pazar payımızı her geçen gün arttırmamız gerekiyor. Çok bereketli topraklarımız var. Akıllı gıda, akıllı tarım bütün dünyanın sözünü söylüyor. Bize düşen şey bunun gereğini yapmaktır. Yenilenebilir enerjiyi kullanıp maliyetleri düşürmeliyiz. Tarıma dayalı makineleşmeyi güncellememiz lazım. Bunu yapmazsak, toprak bize bakacak biz toprağa bakacağız. Su akıp gidecek biz suya bakacağız. Buna tahammülümüz yoktur. Bu toprakları işlememiz ve kalkınmanın bir parçası yapmamız gerekiyor. Bunu birlikte başaracağız” diye konuştu.
“Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve şükranla anıyorum” diyerek konuşmasına başlayan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de, “İdlip’te ülkemizin güvenliği ve milletimizin bekası için toprağa düşmüş aziz şehitlerimize Allah'tan Rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Rabbim ailelerine sabırlar versin. Allah şanlı ordumuzun yar ve yardımcısı olsun, her daim muzaffer kılsın. Dünyada insani, siyasi ve ekonomik sorunlar yaşanırken, ülkemizin geleceği için çok daha fazla çalışmak ve her alanda çıtayı yukarı taşımak zorundayız. Bu sebeple, kahraman Mehmetçiğimizin cephede verdiği savaşı, sanayiciler olarak bizler de ekonomi alanında veriyoruz. Şartlar ne olursa olsun üretime ve ihracata devam ediyoruz” şeklinde konuştu.
Günümüzde gıda, tarım ve hayvancılık sektörlerinin öneminin gün geçtikçe arttığına dikkati çeken Ünverdi, konuşmasına şöyle devam etti:
“Tarımsal alanların daralması, dünya nüfusunun hızla artıyor olması ile tarım ve hayvancılık sektörleri artık stratejik sektörler haline gelmiştir. Birçok alanda üretim yapan Gaziantep, gıda sanayisinde oluşturduğu katma değer, sağladığı istihdam ve yaptığı ihracatla ülkemizin söz sahibi kentlerinin başında gelmektedir. Gaziantep sanayisinin önemli bir bölümünü gıda sektörü oluşturmaktadır. Gaziantep’in ihracatında ilk sırada yüzde 44 ile tekstil sanayi gelirken, tarımsal sanayi ve hububat ürünleri yüzde 27 ile ikinci sırada yer alıyor. 2019 yılında Gaziantep’ten yapmış olduğumuz 7,5 milyar dolarlık ihracatımız içerisinde tarıma dayalı üretimlerin payı yaklaşık 2 milyar dolar civarındadır. Gıda sanayisindeki başarısıyla Gaziantep makarna ihracatında ülkemizde ilk sırada gelmekte, Avrupa’da ise ikinci sırada yer almaktadır. Her alanda büyük değişim ve dönüşümün yaşandığı çağımızda gıda, tarım ve hayvancılık sektörlerine de ileri teknolojiyi muhakkak entegre etmek durumundayız. Bunu sağlamanın yolu da, daha fazla ARGE’den, İnovasyon, markalaşma ve yenilikçi anlayışla üretim yapmaktan geçiyor. Bu süreçte ürünün kendisi kadar pazarlama ve tanıtımının yapılması da büyük önem taşıyor. İşte tam bu noktada fuarların önemi ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.
İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan da “Birlikte üretiyor birlikte tüketiyoruz. Üretimden tüketime kadar insan sağlığı için üzerimize düşeni yapıyoruz. Fuarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.
Açılış konuşmalarının ardından fuarların açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri stantları gezdi.
Fuar hakkında
Fuarlarda, tarım makinaları, güneş paneli, traktör ve ekipmanları, hayvansal üretim makineleri, sulama sistemleri, tarımsal danışmanlık, gübre, ilaçlama, yem katkı maddeleri gibi ürün gruplarından oluşan stantlar yer alıyor.
Fuarda başta Gaziantep’ten olmak üzere, Ankara, İstanbul, İzmir, Kilis, Konya, Kocaeli, Malatya, Mersin, Samsun, Sakarya, Şanlıurfa ve Trabzon’dan firmalar ürünlerini sergiliyor.
Temsil edilen marka ve firma sayısının 150 olduğu fuarları, bölge il ve ilçelerden çiftçiler, üreticiler, akademisyenler, bayiler, ilgili kurum ve kuruluşlardan yaklaşık 250 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.
Fuarda düzenlenecek etkinlikler
Her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli etkinliklerin düzenleneceği fuarlarda, Aysel Eskici tarafından, “Kadın Emeğinin Görünür Kılınması, Kadın Kooperatifleri ve Markalaşma ve Değer Zinciri’, Kurban Nedret tarafından, Meyve Ağaçlarında Hastalık ve Zararlılar, Karagöz Kurdu, Ağaç Sarı Kurdu, Kadın Çiftçilere Alternatif Bitki Yetiştiriciliği/Moringa”, Ayşegül Parim tarafından, “Mantar Yetiştiriciliği” ve Ömer Laçin tarafından, “Zeytin Tarımı” eğitimleri verilecek.
Fuar, 47 Mart tarihlerinde 09.00 18.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te Gaptarım ve Gapfood fuarları açıldı
YEREL HABERLER Gaziantep'te Gaptarım ve Gapfood fuarları açıldı
Türk Ulaşım-Sen'den Savaş’a ziyaret
YEREL HABERLER Türk Ulaşım-Sen'den Savaş’a ziyaret
Şahinbey’den işçilere gece Kur’an kursu
YEREL HABERLER Şahinbey’den işçilere gece Kur’an kursu
İHA’nın haberi ses getirdi, Özlem bulundu
YEREL HABERLER İHA’nın haberi ses getirdi, Özlem bulundu
Oto hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Oto hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı
Gaziantep’te okul çevrelerinde denetimler sürüyor
YEREL HABERLER Gaziantep’te okul çevrelerinde denetimler sürüyor
İdlib gazisi yeniden arkadaşlarının yanına dönmek istiyor İdlib Gazisi Mustafa Emre Koç neden Suriye'de olduklarını anlattı
YEREL HABERLER İdlib gazisi yeniden arkadaşlarının yanına dönmek ...
‘Diplomasi Konuşmaları’ etkinliği HKÜ'de gerçekleşti
YEREL HABERLER ‘Diplomasi Konuşmaları’ etkinliği HKÜ'de gerçekleşti
Kırsal kalkınma çalışması üretimi artırdı
YEREL HABERLER Kırsal kalkınma çalışması üretimi artırdı
Topçuoğlu ailesinden GAÜN’e laboratuvar
YEREL HABERLER Topçuoğlu ailesinden GAÜN’e laboratuvar
Bu köprü başka köprü
YEREL HABERLER Bu köprü başka köprü
GSO İhracat Akademisi Projesi'nde kursiyerler sertifikalarını aldı GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: "İhracatta attığımız her adımın ülkemize ve şehrimize pozitif yansımalarını görüyoruz" "Geleneksel anlayışın dışına çıkarak global anlamda fark oluşturmak istiyoruz"
YEREL HABERLER GSO İhracat Akademisi Projesi'nde kursiyerler ...
Başkan Fatma Şahin'den kırsal mahalleye kitap kafe müjdesi
YEREL HABERLER Başkan Fatma Şahin'den kırsal mahalleye kitap kafe ...
HKÜ’de 28 Şubat ve Darbelerin Mantığı anlatıldı
YEREL HABERLER HKÜ’de 28 Şubat ve Darbelerin Mantığı anlatıldı
İspanyol devinin gözü Gaziantep halısında
YEREL HABERLER İspanyol devinin gözü Gaziantep halısında
(Görüntülü) İdlib Gazisi Koç: Arkadaşlarımın yanına dönmeyi bekliyorum
YEREL HABERLER (Görüntülü) İdlib Gazisi Koç: Arkadaşlarımın yanına ...
Öğrencilerden Türk bayraklı İdlib kareografisi
YEREL HABERLER Öğrencilerden Türk bayraklı İdlib kareografisi
İdlib gazisi Koç: Arkadaşlarımın yanına dönmeyi bekliyorum
YEREL HABERLER İdlib gazisi Koç: Arkadaşlarımın yanına dönmeyi ...
Gaziantepli halıcılardan ortak hareket adımı Sürdürülebilir ihracat için kendimizle rekabetten vazgeçmeliyiz
YEREL HABERLER Gaziantepli halıcılardan ortak hareket ...
Komşusunu taciz edip altınlarını çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Komşusunu taciz edip altınlarını çaldığı iddia edilen ...
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çarptı
YEREL HABERLER Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çarptı
Muhasebe Haftası Gaziantep YMMO Başkanı Tekin Alpay: “İş dünyası müşteri odaklı muhasebe yönetimi beklemektedir” “Faaliyetlerinin ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarını açıklamayı tercih eden kuruluşların sayısı gün geçtikçe artıyor”
YEREL HABERLER Muhasebe Haftası Gaziantep YMMO Başkanı Tekin ...
Gaziantep’in ihracat artışı devam ediyor GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Gaziantep, hem aylık hem de Ocak-Şubat döneminde en fazla ihracat yapan 5. il oldu”
YEREL HABERLER Gaziantep’in ihracat artışı devam ediyor GSO Yönetim ...
Gaziantep ihracatta Türkiye beşincisi oldu
YEREL HABERLER Gaziantep ihracatta Türkiye beşincisi oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X