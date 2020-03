Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Tarım İl Müdürlüğü, Gaziantep Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği, Gaziantep Ziraat Odası, Gaziantep Ticaret Borsası, Güneydoğu İhracatçılar Birliği destekleriyle Akort Fuarcılık tarafından organize edilen, 11. Gaptarım Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı ile 16. Gapfood Gıda Fuarları düzenlenen törenle açıldı.

Ortadoğu Fuar Merkezi’nde (OFM) düzenlenen açılış törenine, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, kurum müdürleri ve protokol üyeleri katıldı.

Törende konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep’in üreten bir şehir olduğunu belirterek, “Bunda herkesin katkısı var. Fuarların ilk kurulamasından bu yana Gaziantep’i fuarlar şehri yapan sanayi odamızın yöneticilerine, odalarımıza, milletvekillerimize, bakanlarımıza, katkı veren herkese, tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Biz birlikte büyüyeceğiz. Tarım dediğimiz aslında Gaziantep sanayisinin bel kemiğidir. Türkiye’nin stratejik sektörüdür. Tarımda her zaman daha iyisini yapmak mümkündür. En iyisini de hep birlikte yapacağız. Fuarımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyor, katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de son yaşanılan olayların Türkiye’nin bu coğrafyada çok güçlü olması gerektiğini bir kez daha gösterdiğini belirterek, “Bu coğrafyada güçlü Türkiye ne kadar gerekliyse gıda güvenliği de bir o kadar önemlidir. O yüzden toprağımızı, suyumuzu, insanımızı korumamız, çok üretmemiz ve pazar payımızı her geçen gün arttırmamız gerekiyor. Çok bereketli topraklarımız var. Akıllı gıda, akıllı tarım bütün dünyanın sözünü söylüyor. Bize düşen şey bunun gereğini yapmaktır. Yenilenebilir enerjiyi kullanıp maliyetleri düşürmeliyiz. Tarıma dayalı makineleşmeyi güncellememiz lazım. Bunu yapmazsak, toprak bize bakacak biz toprağa bakacağız. Su akıp gidecek biz suya bakacağız. Buna tahammülümüz yoktur. Bu toprakları işlememiz ve kalkınmanın bir parçası yapmamız gerekiyor. Bunu birlikte başaracağız” diye konuştu.

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve şükranla anıyorum” diyerek konuşmasına başlayan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de, “İdlip’te ülkemizin güvenliği ve milletimizin bekası için toprağa düşmüş aziz şehitlerimize Allah'tan Rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Rabbim ailelerine sabırlar versin. Allah şanlı ordumuzun yar ve yardımcısı olsun, her daim muzaffer kılsın. Dünyada insani, siyasi ve ekonomik sorunlar yaşanırken, ülkemizin geleceği için çok daha fazla çalışmak ve her alanda çıtayı yukarı taşımak zorundayız. Bu sebeple, kahraman Mehmetçiğimizin cephede verdiği savaşı, sanayiciler olarak bizler de ekonomi alanında veriyoruz. Şartlar ne olursa olsun üretime ve ihracata devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Günümüzde gıda, tarım ve hayvancılık sektörlerinin öneminin gün geçtikçe arttığına dikkati çeken Ünverdi, konuşmasına şöyle devam etti:

“Tarımsal alanların daralması, dünya nüfusunun hızla artıyor olması ile tarım ve hayvancılık sektörleri artık stratejik sektörler haline gelmiştir. Birçok alanda üretim yapan Gaziantep, gıda sanayisinde oluşturduğu katma değer, sağladığı istihdam ve yaptığı ihracatla ülkemizin söz sahibi kentlerinin başında gelmektedir. Gaziantep sanayisinin önemli bir bölümünü gıda sektörü oluşturmaktadır. Gaziantep’in ihracatında ilk sırada yüzde 44 ile tekstil sanayi gelirken, tarımsal sanayi ve hububat ürünleri yüzde 27 ile ikinci sırada yer alıyor. 2019 yılında Gaziantep’ten yapmış olduğumuz 7,5 milyar dolarlık ihracatımız içerisinde tarıma dayalı üretimlerin payı yaklaşık 2 milyar dolar civarındadır. Gıda sanayisindeki başarısıyla Gaziantep makarna ihracatında ülkemizde ilk sırada gelmekte, Avrupa’da ise ikinci sırada yer almaktadır. Her alanda büyük değişim ve dönüşümün yaşandığı çağımızda gıda, tarım ve hayvancılık sektörlerine de ileri teknolojiyi muhakkak entegre etmek durumundayız. Bunu sağlamanın yolu da, daha fazla ARGE’den, İnovasyon, markalaşma ve yenilikçi anlayışla üretim yapmaktan geçiyor. Bu süreçte ürünün kendisi kadar pazarlama ve tanıtımının yapılması da büyük önem taşıyor. İşte tam bu noktada fuarların önemi ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan da “Birlikte üretiyor birlikte tüketiyoruz. Üretimden tüketime kadar insan sağlığı için üzerimize düşeni yapıyoruz. Fuarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından fuarların açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri stantları gezdi.

Fuar hakkında

Fuarlarda, tarım makinaları, güneş paneli, traktör ve ekipmanları, hayvansal üretim makineleri, sulama sistemleri, tarımsal danışmanlık, gübre, ilaçlama, yem katkı maddeleri gibi ürün gruplarından oluşan stantlar yer alıyor.

Fuarda başta Gaziantep’ten olmak üzere, Ankara, İstanbul, İzmir, Kilis, Konya, Kocaeli, Malatya, Mersin, Samsun, Sakarya, Şanlıurfa ve Trabzon’dan firmalar ürünlerini sergiliyor.

Temsil edilen marka ve firma sayısının 150 olduğu fuarları, bölge il ve ilçelerden çiftçiler, üreticiler, akademisyenler, bayiler, ilgili kurum ve kuruluşlardan yaklaşık 250 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Fuarda düzenlenecek etkinlikler

Her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli etkinliklerin düzenleneceği fuarlarda, Aysel Eskici tarafından, “Kadın Emeğinin Görünür Kılınması, Kadın Kooperatifleri ve Markalaşma ve Değer Zinciri’, Kurban Nedret tarafından, Meyve Ağaçlarında Hastalık ve Zararlılar, Karagöz Kurdu, Ağaç Sarı Kurdu, Kadın Çiftçilere Alternatif Bitki Yetiştiriciliği/Moringa”, Ayşegül Parim tarafından, “Mantar Yetiştiriciliği” ve Ömer Laçin tarafından, “Zeytin Tarımı” eğitimleri verilecek.

Fuar, 47 Mart tarihlerinde 09.00 18.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

