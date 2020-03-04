Suriye´ye zırhlı araç sevkiyatı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)TÜRKİYE´nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen zırhlı araçların taşındığı TIR´lar, Gaziantep´in İslahiye ilçesine ulaştı.
Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen zırhlı araçların taşındığı TIR´lar, güvenlik önlemleri arasında İslahiye-Hassa karayolundan Hatay yönüne hareket etti. Zırhlı araçların Suriye´deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK
2020-03-04 18:10:08
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