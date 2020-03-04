SANKO Okulları Bocce'de il ikincisi oldu

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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Okul Sporları Bocce Müsabakaları”nda SANKO Okulları Küçük Erkek Bocce Takımı il ikincisi oldu.

Eski Sanko Stadyumunda düzenlenen müsabakada, Sanko Okulları Küçük Erkek Bocce Takımı oyuncularından Doğan Emre Koyuncu, Alperen Göksular, Mustafa Kerem Kaya ve Ali Tiryakioğlu il ikinciliği kupasını kucakladı.

Sanko Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı il ikincisi olan sporcularını ve emeği geçen öğretmenlerini kutlayarak, bölge finallerinde başarılar diledi.

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