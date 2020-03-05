GTB, Gaziantep'in tescilli lezzetlerini sergiledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

GTB, Gaziantep'in tescilli lezzetlerini sergiledi

İHA

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), 11. Gaptarım Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı ile 16. Gapfood Gıda Fuarında stant açarak, Gaziantep'in coğrafi işaret tescilli ürünlerini sergiledi. Tescil belgeleri GTB tarafından alınan 12 geleneksel lezzetin sergilendiği stantta ayrıca ziyaretçilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

GTB, Gaziantep'in tescilli lezzetlerini sergiledi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), 11. Gaptarım Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı ile 16. Gapfood Gıda Fuarında stant açarak, Gaziantep’in coğrafi işaret tescilli ürünlerini sergiledi. Tescil belgeleri GTB tarafından alınan 12 geleneksel lezzetin sergilendiği stantta ayrıca ziyaretçilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Gaziantep Ticaret Borsası, destekçi kurumlar arasında yer aldığı 11. Gaptarım Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı ile 16. Gapfood Gıda Fuarında stant açarak, Gaziantep’in tescilli lezzetlerini tanıttı.
Ortadoğu fuar merkezinde açılışı gerçekleştirilen fuarda, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ve Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, GTB standını ziyaret etti. GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve meclis üyeleri tarafından karşılanan Vali Gül ve beraberindeki heyete, sergilenen ürünler hakkında bilgiler verildi. Dünya mutfağının en önemli merkezlerinden biri olan Gaziantep’in sayısız sofra zenginliklerinin yanı sıra tescilli ürünler sıralamasında da Türkiye’de ilk sıralarda yer aldığını belirten GTB Başkanı Akıncı, Gaziantep adına 25 adet kayıtlı tescilli ürün bulunduğunu söyledi. Bu ürünlerin 12’sinin GTB tarafından tescil ettirildiğini vurgulayan Akıncı, aynı zamanda GTB’nin bulunduğu şehir adına Türkiye’de en fazla yöresel ürün tescili yaptıran borsa olduğunu ifade etti. Sergilenen Gaziantep lezzetleri arasında, Antep Tırnaklı Pidesi, Gaziantep Lahmacunu, Antep Fıstık Ezmesi, Antep Firiği, Antep Bulguru, Antep Köy Kahkesi, Antep Peyniri, Antep Muskası, Antep Kuruluk Patlıcanı, Antep Kurabiyesi, Antep Meyan Şerbeti ve Antep Oğuzeli Narının bulunduğunu kaydeden Akıncı, ayrıca Antep Lahmacununun Avrupa Birliği (AB) tescili içinde Avrupa Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunduklarını sözlerine ekledi.
Ziyarette, GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ali Alagöz, Cesim Arslan ile Meclis Üyeleri Veli Çelik, Orhan Çetin, Nebi Koca, Abdullah Şekeroğlu, Uğur Çakır ve Genel Sekreter Özgür Bayram hazır bulundular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dünya Kadınlar Günü etkinliği Ayşe Arman ile İyilik Dolu Bir Söyleşi" Sanko Park'ta
YEREL HABERLER Dünya Kadınlar Günü etkinliği Ayşe Arman ile İyilik ...
Esrarı, klozete dökerken yakalandı
YEREL HABERLER Esrarı, klozete dökerken yakalandı
Üniversite örencilerinden Gümrük Müdürlüğü gezisi
YEREL HABERLER Üniversite örencilerinden Gümrük Müdürlüğü gezisi
Sanko Şirketleri Gap Tarım Fuarı'nda Başak Traktör, MST İş makineleri ve Asko Class Tarım makinelerini stantlarında ziyaretçiler bilgilendiriliyor
YEREL HABERLER Sanko Şirketleri Gap Tarım Fuarı'nda Başak Traktör, ...
Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç'tan SANKO'ya ziyaret
YEREL HABERLER Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç'tan SANKO'ya ziyaret
Bölgenin ilk özel obezite merkezi açıldı Dr. Öğretim Üyesi Başar Aksoy: "Yaşam tarzı, beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler gibi nedenlerle üzkemizde de obez insan sayısında artış gözlenmektedir" "SANKO Üniversitesinde bölge insanımıza farklı bir hizmet daha vermeye başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz"
YEREL HABERLER Bölgenin ilk özel obezite merkezi açıldı Dr. Öğretim ...
(Görüntülü) Suriye'ye zırhlı araç sevkiyatı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Suriye'ye zırhlı araç sevkiyatı
Sınıra obüs sevkiyatı
YEREL HABERLER Sınıra obüs sevkiyatı
Suriye´ye zırhlı araç sevkiyatı
YEREL HABERLER Suriye´ye zırhlı araç sevkiyatı
Suriye´ye zırhlı araç sevkiyatı
YEREL HABERLER Suriye´ye zırhlı araç sevkiyatı
SANKO Okulları Bocce'de il ikincisi oldu
YEREL HABERLER SANKO Okulları Bocce'de il ikincisi oldu
Gaptarım ve Gapfood fuarları törenle açıldı Vali Davut Gül: “Tarım dediğimiz aslında Gaziantep sanayisinin bel kemiğidir. Türkiye’nin stratejik sektörüdür” GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Mehmetçiğimizin cephede verdiği savaşı, sanayiciler olarak bizler de ekonomi alanında veriyoruz. Şartlar ne olursa olsun üretime ve ihracata devam ediyoruz” Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: “Bu coğrafyada güçlü Türkiye ne kadar gerekliyse gıda güvenliği de bir o kadar önemlidir”
YEREL HABERLER Gaptarım ve Gapfood fuarları törenle açıldı Vali ...
Gaziantep'te Gaptarım ve Gapfood fuarları açıldı
YEREL HABERLER Gaziantep'te Gaptarım ve Gapfood fuarları açıldı
Türk Ulaşım-Sen'den Savaş’a ziyaret
YEREL HABERLER Türk Ulaşım-Sen'den Savaş’a ziyaret
Şahinbey’den işçilere gece Kur’an kursu
YEREL HABERLER Şahinbey’den işçilere gece Kur’an kursu
İHA’nın haberi ses getirdi, Özlem bulundu
YEREL HABERLER İHA’nın haberi ses getirdi, Özlem bulundu
Oto hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Oto hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı
Gaziantep’te okul çevrelerinde denetimler sürüyor
YEREL HABERLER Gaziantep’te okul çevrelerinde denetimler sürüyor
İdlib gazisi yeniden arkadaşlarının yanına dönmek istiyor İdlib Gazisi Mustafa Emre Koç neden Suriye'de olduklarını anlattı
YEREL HABERLER İdlib gazisi yeniden arkadaşlarının yanına dönmek ...
‘Diplomasi Konuşmaları’ etkinliği HKÜ'de gerçekleşti
YEREL HABERLER ‘Diplomasi Konuşmaları’ etkinliği HKÜ'de gerçekleşti
Kırsal kalkınma çalışması üretimi artırdı
YEREL HABERLER Kırsal kalkınma çalışması üretimi artırdı
Topçuoğlu ailesinden GAÜN’e laboratuvar
YEREL HABERLER Topçuoğlu ailesinden GAÜN’e laboratuvar
Bu köprü başka köprü
YEREL HABERLER Bu köprü başka köprü
GSO İhracat Akademisi Projesi'nde kursiyerler sertifikalarını aldı GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: "İhracatta attığımız her adımın ülkemize ve şehrimize pozitif yansımalarını görüyoruz" "Geleneksel anlayışın dışına çıkarak global anlamda fark oluşturmak istiyoruz"
YEREL HABERLER GSO İhracat Akademisi Projesi'nde kursiyerler ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X