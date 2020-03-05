Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Doğru şekilde karşılanmayan her ihtiyacın nasıl istismar edildiğini bugün daha yakından görmekteyiz" "Nitekim FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleri de bunun açık göstergesidir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Doğru şekilde karşılanmayan her ihtiyacın nasıl istismar edildiğini bugün daha yakından görmekteyiz" "Nitekim FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleri de bunun açık göstergesidir”

İHA

Gaziantep Üniversitesinde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Dinin bilgisizliğe ya da sağlam temellere dayanmayan yaklaşımlara terk edilmesinin ağır faturasını ve doğru şekilde karşılanmayan her ihtiyacın nasıl istismar edildiğini, bugün daha yakından görmekteyiz. Nitekim FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleri de bunun açık göstergesidir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Doğru şekilde karşılanmayan her ihtiyacın nasıl istismar edildiğini bugün daha yakından görmekteyiz" "Nitekim FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleri de bunun açık göstergesidir”

Gaziantep Üniversitesinde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Dinin bilgisizliğe ya da sağlam temellere dayanmayan yaklaşımlara terk edilmesinin ağır faturasını ve doğru şekilde karşılanmayan her ihtiyacın nasıl istismar edildiğini, bugün daha yakından görmekteyiz. Nitekim FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleri de bunun açık göstergesidir” dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İlahiyat Fakültesi tarafından Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen ve 11 rektör ile 80’e yakın ilahiyat ve İslami ilimler fakültesi dekanının katılımıyla gerçekleşen 26. İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Toplantısı açılışında konuştu.
“İslam hikmetle, güzel sözle, en uygun yöntemle anlatılmalıdır” diyen Erbaş, şöyle devam etti:
“Merhametle müjdeleyen, hakikatle uyaran, ikna edici bir metotla açıklayan bir yaklaşımla sevdirerek ve nefret ettirmeden İslam’ı anlatmak tebliğin en önemli vasfıdır. Sosyal gerçeklikleri ve öncelikleri dikkate almayan, kaba, sert ve dışlayıcı bir üslup nebevi metoda da iletişimin ilkelerine de aykırıdır. Üçüncüsü ise İslam’ın yaşanan bir hayata ve ahlaka dönüştürülmesidir. Biliyoruz ki İslam bir hayat dinidir. Kur’anı Kerim bir hayat kitabıdır. Bütün peygamberler tevhit inancının yerleşmesi, adaletin tesisi ve güzel ahlakın yaşanması için mücadele etmişlerdir. Bugün her Müslüman bu ideal için gayret etmekle mükelleftir. Her üç boyut ile yani doğru dini bilginin üretilmesi, en güzel yöntemle topluma sunulması ve nebevi bir örneklikle hayata rehberlik edilmesi konusunda en büyük ve temel görev elbette hepimizindir.”
Yaşanan hayatı, sorunları, sosyal sorun ve gerçekleri dikkate almayan bir din anlayışının doğal olarak görünmediğini, hatta, marjinal alanlar oluşmasına zemin hazırladığını ifade eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, “Din eğitimi veren okullardaki gençlerimizin durumlarını, toplumun gündemi, değerleri, ihtiyaç ve beklentileri, din hizmeti ve manevi rehberliğin gerekleri gibi açılardan ele almak, din eğitimi ve öğretimini, hayatı imar eden boyutunun işlevselliği açısından müzakere etmek durumundayız” şeklinde konuştu.
Erbaş, "Dinin bilgisizliğe ya da sağlam temellere dayanmayan yaklaşımlara terk edilmesinin ağır faturasını ve doğru şekilde karşılanmayan her ihtiyacın nasıl istismar edildiğini, bugün daha yakından görmekteyiz. Nitekim FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleri de bunun açık göstergesidir" ifadelerini kullandı.
İmam hatip okulları ve İlahiyat, İslami İlimler Fakülteleri, Diyanet İşleri Başkanlığının en önemli insan kaynağını oluşturduğunu hatırlatan Prof. Dr. Ali Erbaş, nitelikli personel ile kaliteli din hizmeti sunma bağlamında okullardaki eğitimin içeriği ve mezunların yeterliği oldukça önemli olduğunu dile getirdi.
GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür de konuşmasında, İslam dünyasının içinde bulunduğu kavgalı durumdan duyduğu üzüntüyü belirtti. Gür, “Bu nasıl bir dünya? Eman, ehliyet ve huzur, saadetin temsilcisi olan Müslümanlar bir süre sonra kaosun temsilcisiymiş gibi lanse edilmeye başlanıyor. Bir taraftan her şeyiyle sadece Müslümanların tüm insanlığın malı, mülkü, canı, dini emniyet altında ve ümmetinin, Müslümanların koruması altında olduğu söylendiği halde, bugün Müslümanlar birbirine başkalarının verdiği kadar zarar veriyor. Burada bir sorun yok mu? Sizler kimlersiniz diye sorulduğunda ‘Biz Müslümanlardanız’ denildiğinde evet siz Müslümansanız. ‘Sizden asla zarar gelmez’ diyerek Endonezyalara, Malezyalara, Uzak Doğulara ticaret ehli ve dürüstlüğüyle giden bir ümmetten bugün asla güvenilmeyen bir toplum algısına nasıl dönüştük biz” diye sordu.
“Özellikle ilahiyat fakültelerimiz son zamanlarda çok güzel işler yapıyorlar” diyen Gür, “Diyanet İşleri Başkanlığımız çok harika işlere imza atıyor. Özellikle kasıtlı ve bilinçli bir şekilde devletimizin bazı kurumlarının dini temalı olan kurumlarımızın bilinçli bir şekilde yıpratılması asla kabul edilebilir değildir. Çünkü şahıslar yıpranmaz, yıpranan kurumlardır. Bu konuda da hepimizin azami derecede bu konuda dikkat etmesi gerekiyor. Bizler İslam’ı ve dini bazı farklılıkları ve farkındalıkları eleştiri mahiyetinde düzeltmek gibi algıladığımız noktalarda eleştirinin dozunu kaçırınca başkalarına çok büyük malzemeler veriyoruz, sonra da neden bu böyle oldu diyoruz. Önce kurumlarımızın itibarını koruyacağız ki o kurumları temsil eden insanların söyleyeceği lafların da itibarı olsun. O yüzden bu konuda daha azami, gereksiz tartışmalardan uzak yeniden bir misyon üstlenerek Milli Eğitimimiz ile birlikte ilköğretimden itibaren imam hatiplerden ve ilahiyata gelen çocuklarımızın belli bir sistem içerisinde doğru dini algıyı kavramaları lazım” değerlendirmesinde bulundu.
GAÜN Rektör Yardımcısı ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şehmus Demir ise yaptığı konuşmada, günümüz Türkiye’si ve İslam dünyasında dini düşünce ve dini algı ile ilgili birçok problem bulunduğunu belirtti.
Açılış konuşmalarının ardından program katılımcıların konferansı ile devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Fadıloğlu şampiyonlarla buluştu Yeşil siyahlılarda başarı geleneği devam etti
YEREL HABERLER Başkan Fadıloğlu şampiyonlarla buluştu Yeşil ...
Ali Erbaş: Din istismarının önüne geçmek için çalışmalıyız
YEREL HABERLER Ali Erbaş: Din istismarının önüne geçmek için ...
İdlib’e zırhlı personel taşıyıcı ve mühimmat sevkiyatı
YEREL HABERLER İdlib’e zırhlı personel taşıyıcı ve mühimmat ...
Anne kız estetik için Londra’dan Gaziantep’e geldi
YEREL HABERLER Anne kız estetik için Londra’dan Gaziantep’e geldi
GTB, Gaziantep'in tescilli lezzetlerini sergiledi
YEREL HABERLER GTB, Gaziantep'in tescilli lezzetlerini sergiledi
Dünya Kadınlar Günü etkinliği Ayşe Arman ile İyilik Dolu Bir Söyleşi" Sanko Park'ta
YEREL HABERLER Dünya Kadınlar Günü etkinliği Ayşe Arman ile İyilik ...
Esrarı, klozete dökerken yakalandı
YEREL HABERLER Esrarı, klozete dökerken yakalandı
Üniversite örencilerinden Gümrük Müdürlüğü gezisi
YEREL HABERLER Üniversite örencilerinden Gümrük Müdürlüğü gezisi
Sanko Şirketleri Gap Tarım Fuarı'nda Başak Traktör, MST İş makineleri ve Asko Class Tarım makinelerini stantlarında ziyaretçiler bilgilendiriliyor
YEREL HABERLER Sanko Şirketleri Gap Tarım Fuarı'nda Başak Traktör, ...
Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç'tan SANKO'ya ziyaret
YEREL HABERLER Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç'tan SANKO'ya ziyaret
Bölgenin ilk özel obezite merkezi açıldı Dr. Öğretim Üyesi Başar Aksoy: "Yaşam tarzı, beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler gibi nedenlerle üzkemizde de obez insan sayısında artış gözlenmektedir" "SANKO Üniversitesinde bölge insanımıza farklı bir hizmet daha vermeye başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz"
YEREL HABERLER Bölgenin ilk özel obezite merkezi açıldı Dr. Öğretim ...
(Görüntülü) Suriye'ye zırhlı araç sevkiyatı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Suriye'ye zırhlı araç sevkiyatı
Sınıra obüs sevkiyatı
YEREL HABERLER Sınıra obüs sevkiyatı
Suriye´ye zırhlı araç sevkiyatı
YEREL HABERLER Suriye´ye zırhlı araç sevkiyatı
Suriye´ye zırhlı araç sevkiyatı
YEREL HABERLER Suriye´ye zırhlı araç sevkiyatı
SANKO Okulları Bocce'de il ikincisi oldu
YEREL HABERLER SANKO Okulları Bocce'de il ikincisi oldu
Gaptarım ve Gapfood fuarları törenle açıldı Vali Davut Gül: “Tarım dediğimiz aslında Gaziantep sanayisinin bel kemiğidir. Türkiye’nin stratejik sektörüdür” GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Mehmetçiğimizin cephede verdiği savaşı, sanayiciler olarak bizler de ekonomi alanında veriyoruz. Şartlar ne olursa olsun üretime ve ihracata devam ediyoruz” Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: “Bu coğrafyada güçlü Türkiye ne kadar gerekliyse gıda güvenliği de bir o kadar önemlidir”
YEREL HABERLER Gaptarım ve Gapfood fuarları törenle açıldı Vali ...
Gaziantep'te Gaptarım ve Gapfood fuarları açıldı
YEREL HABERLER Gaziantep'te Gaptarım ve Gapfood fuarları açıldı
Türk Ulaşım-Sen'den Savaş’a ziyaret
YEREL HABERLER Türk Ulaşım-Sen'den Savaş’a ziyaret
Şahinbey’den işçilere gece Kur’an kursu
YEREL HABERLER Şahinbey’den işçilere gece Kur’an kursu
İHA’nın haberi ses getirdi, Özlem bulundu
YEREL HABERLER İHA’nın haberi ses getirdi, Özlem bulundu
Oto hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Oto hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı
Gaziantep’te okul çevrelerinde denetimler sürüyor
YEREL HABERLER Gaziantep’te okul çevrelerinde denetimler sürüyor
İdlib gazisi yeniden arkadaşlarının yanına dönmek istiyor İdlib Gazisi Mustafa Emre Koç neden Suriye'de olduklarını anlattı
YEREL HABERLER İdlib gazisi yeniden arkadaşlarının yanına dönmek ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X