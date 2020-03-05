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YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) Ali Erbaş: Din istismarının önüne geçmek için çalışmalıyız

DHA

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İslam?ın doğru anlaşılması konusunda gerçek bilginin topluma doğru ulaştırılmasının en öncelikli konu olduğunu belirterek, din istismarının önüne geçmek için daha çok çalışılması gerektiğini söyledi.

(Görüntülü) Ali Erbaş: Din istismarının önüne geçmek için çalışmalıyız

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İslam?ın doğru anlaşılması konusunda gerçek bilginin topluma doğru ulaştırılmasının en öncelikli konu olduğunu belirterek, din istismarının önüne geçmek için daha çok çalışılması gerektiğini söyledi.
Diyanet işleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İlahiyat Fakültesi tarafından Mavera Kongre ve Sanat Merkezi?nde düzenlenen 26'ıncı İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar toplantısına katıldı. Toplantıya Erbaş'ın yanı sıra Gaziantep Vali Vekili Şenol Kaya, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Berk, 11 üniversitenin rektörü ile 80?e yakın ilahiyat ve İslami ilimler fakültesi dekanı ve öğrenciler katıldı.
Prof. Dr. Ali Erbaş, insanlığın ufkunu İslam?ın ilkeleriyle aydınlatma sorumluluğu taşıyanların İslam?ın doğru anlaşılması, doğru anlatılması ve yaşanması konusunda daha fazla sorumluluk sahibi olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Erbaş, İslam toplumlarında yaşanan terör, etnik ve mezhebi farklılıkların soruna dönüşmesi gibi meselelerde dini kavramların istismar edilmesi ve yanlış din algısının da etkili olduğu belirterek şöyle konuştu:
''Din istismarlığı ile mücadele seferberliğimiz devam etmektedir. Bizler, gerçek dini bilgiyi topluma ulaştırması gereken kurumlar olarak o alanı boş bırakırsak, istismarcılar o alanı dolduruyorlar. Bu seferberliği ara vermeden devam ettirmek zorundayız. Dinin bilgisizliğe ya da sağlam temellere dayanmayan yaklaşımlara terk edilmesinin nasıl istismar edildiğini daha yakından görmekteyiz. Çünkü dinde bir FETÖ istismarı yaşadık. Sadece dini istismar ile kalmadılar. Ülkeyi işgal etme teşebbüsünde bulundular. Sonra bir DAEŞ terör örgütü var. Bunlar vekâlet savaşları yapmak için dini istismar ederek birilerini kurduğu ve sürekli desteklediği bu terör örgütü. Bunlarda din üzerinden istismar sağlıyorlar."
'ÜNİVERSİTELERDE OKUL ÖNCESİ DİN EĞİTİMİ VEREN BÖLÜMLER AÇILMALI'
Prof. Dr. Erbaş, üniversitelerde okul öncesi dini eğitim veren bölümlerin açılması gerektiğini ifade ederek şöyle devam etti:
"Biz Milli Eğitim Bakanlığı ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz sertifika programları ile bu formasyonu aldırdığımız Kur'an Kursu öğretmenlerimiz ile bu işleri yapaya çalışıyoruz. Ama gönlüm şunu istiyor. Üniversitelerde okul öncesi din eğitimi bölümleri açılsın. Okul öncesine din eğitimi veren öğretmenlerin yetiştiği bölümler açılsın. Çocuk gelişim bölümlerinde özellikle din eğitimi ile bu işi nasıl yapabiliriz, bu konuda üniversitelerden destek bekliyoruz. Haftanın 5 günü hapishanelerde, öğrenci yurtlarında görevlilerimiz çalışıyor. Ama bunlar içinde manevi rehberlik bölümlerinin açılmasını arzu ediyoruz. Yüksek Öğretim Kurumu'na talebimizi ilettik. Bizim buna çok ihtiyacımız var.''
Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ise, Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü ve üniversiteler iş birliği ile düzenlenen buluşmaların önemli olduğuna dikkat çekti.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep
2020-03-05 15:42:39

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