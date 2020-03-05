HKÜ'de korona virüs uyarısı

Hasan Kalyoncu Üniversitesinde akademisyen ve öğrencilere son zamanlarda dünyayı tehdit eden bir virüs olarak ortaya çıkan korona virüs (Covid19) hakkında bilgilendirme yapıldı. Korona virüsten korunma yöntemlerinin de anlatıldığı programda, sağlık çalışanlarının da daha dikkatli olması gerektiği kaydedildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkede vaka sayısının olduğu Covid19 denilen koronavirüs(corona virüsü) hakkında bilgilendirme HKÜ Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tülay Ortabağ ve HKÜ Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Murat Oktay tarafından yapıldı. Korona virüsün nerede çıktığı, nasıl bulaştığı ve klinik özelliklerinin neler olduğunun anlatıldığı programda, virüsten nasıl korunulması gerektiğine vurgu yapıldı. Sağlık çalışanlarının herhangi bir vaka karşısında neler yapması gerektiğine değinilen etkinlikte, enfeksiyon ve izolasyon önlemlerinin önemi anlatıldı.

"Damlacık yoluşla bulaşıyor"

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Murat Oktay, virüsün damlacık olarak bilinen yol ile bulaştığını belirterek, "Dünya Sağlık Örgütü tarafından paylaşılan korona virüsü hakkında raporu incelediğimde, 90 bini aşmış vaka sayısı var. Bu virüsün nasıl bulaşacağını nasıl bilmemiz gerekiyorsa, nasıl korunacağımız da bilmemiz gerekiyor. Virüs damlacık yoluyla bulaşıyor. Öksürük, hapşuruk ve salgılarla temas etmekle bulaşıyor. Öncelikle yakın mesafede çalışanlar, aynı ofiste çalışanlar, sınıf ortamları gibi yerlerde olan yerlerde enfeksiyon varsa biz de kendimizi virüsle temas etmiş sayabiliriz. Toplu ortamlarda daha dikkat etmeliyiz. Bizim havaalanlarımızda ve sınır geçiş noktalarımız da ateş ölçerle hastaların normal sıcaklığın üstünde olanlarını ayırıyoruz” dedi.

"Sağlık çalışanları daha dikkatli olmalı"

Sağlık çalışanları olarak dikkatli olmaları gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Tülay Ortabağ ise, "Sağlık çalışanları olarak enfeksiyon zincirini kırmamız gerekiyor. Aynı ortamda bulunuyorsak maske kullanma, ıslak temizlik yapma, ortamı havalandırmak, güneş ışığına maruz bırakmamız gerekiyor. Yani iyi uyumak, iyi beslenmek kapalı ortamlara girdiğimizde kendimizi korumak önemli. Hastanede muhtemel vakalarla karşılaşabilirsiniz. Her karşılaştığımız kişiyi potansiyel hasta olarak kabul edeceğiz. Ama tanı konulmuş kişiye temasımızda daha çok önlem almamız gerekiyor. Covid19 tanısı almış kişiler mekanik solunum destek sağlayabilecek multidisipliner hastanelerde takip ve tadavi edebilirler. Sağlık kuruluşlarında standart enfeksiyondan korunma ve kontrol önlemleri uygulanmalı. Buna ek olarak temas ve damlacıkla bulaşmadan korunma önlemlerinin uygulanmasına hasta taburcu olana kadar devam edilmeli. Covid19 varlığı düşünülen vakalara, standart temas ve damlacık izolasyonu önlemleri alınmalı" diye konuştu.

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