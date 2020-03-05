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Şehit ateşi Gaziantep’e düştü

İHA

Şehit ateşi Gaziantep’e düştü

Suriye'nin İdlib kentinde sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatı’nda rejim unsurlarının saldırısı sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Sözleşmeli Er Enes Kaya'nın Gaziantep'teki ailesine acı haber verildi.
İdlib'de rejimin saldırısında ağır yaralanan ve kaldırıldığı Reyhanlı Devlet Hastanesinde şehit düşen Sözleşmeli Er Enes Kaya’nın şehadet haberi, Gaziantep'in Selimiye Mahallesi'nde bulunan baba ocağına ulaştı. Şehidin babası Süleyman ve annesi Döne Kaya'ya verilen acı haberin ardından mahalle Türk bayrakları ile donatıldı.
4 kardeşi bulunan şehit Kaya'nın bir yıl önce evlendiği ve 2 yıldır Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görev yaptığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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