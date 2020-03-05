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AB komisyonu üyesi Lenarcic: Politik görüşmeler başlamalı

DHA

AB komisyonu üyesi Lenarcic: Politik görüşmeler başlamalı


Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA) - AVRUPA Birliği (AB) Komisyonu'nun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Gaziantep'e geldi. 
Lenarcic, Kilis sınırında yaptığı ziyaretlerin ardından Gaziantep'teki Uluslararası Göç Merkezi (IOM) Deposu´nda incelemelerde bulundu. Uluslararası Göç Merkezi'nde gazeteciler ile bir araya gelen Lenarcic, İdlib'de devam eden olaylarla ilgili de açıklama yaptı.
İdlib'de bir an önce ateşkesin sağlanmasını ümit ettiklerini belirten Lenarcic, "İdlib'de hızlı şekilde kötüleşen durum bizi endişelendiriyor. Son birkaç hafta içerisinde şiddetin giderek artması 1 milyon kadar insanın yerinden olmasına sebep oldu. Yaklaşık 1 milyon kişinin acilen insani yardıma ihtiyacı var. Gaziantep ziyaretimiz süresince de paydaşlarımızla buluşarak, bu insanlara nasıl yardımları ulaştırabiliriz, onu görüştük. AB 2020 yılında Suriye içerisindeki Suriyelilere destek olmak amacıyla 170 milyon euroluk bütçe ayrıldı. Bunun 60 milyon eurosu İdlib'dekilere ayrıldı. Bölgede sadece insani yardım değil başka şeylere de ihtiyaç var. Mesela bunların başında da uzun zamandır ihtiyaç duyduğumuz ateşkesin sağlanması var" diye konuştu.
'POLİTİK GÖRÜŞMELER BAŞLAMALI'
Suriye'deki iç savaşın çok uzun zamandır devam ettiğini ve çok fazla sayıdaki insana zarar verdiğini anlatan Linarcic, şöyle devam etti:
''AB'nin yaptığı çağrıyı yineliyorum, silahlar susmalı, politik görüşmeler başlamalı. Bu çözüme ulaşılana kadar ve Suriye'ye barış gelene kadar AB yardımlarına devam edecek. Türkiye'dekiler de buna dahil. Zaten Türkiye en çok mülteci ağırlayan ülke. AB, Türkiye'nin Suriyeli mültecilere gösterdiği misafirperverliği takdir ediyor."
Öte yandan  Türkiye ve AB arasında imzalanan anlaşma kapsamındaki 6 milyar euroluk yardımın 2,4 milyar eurosunun gerçekleştirildiğini belirten Linarcic, sözleşme kapsamındaki ödemelerin de yapılacağını bildirdi. DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2020-03-05 17:52:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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