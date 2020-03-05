Suriye´ye askeri sevkiyatı (2)

SEVKİYAT DEVAM EDİYOR
Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla sevk edilen zırhlı araçların oluşturduğu konvoy, akşam saatlerinde güvenlik önlemleri eşliğinde Hatay yönüne gitti.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK
2020-03-05 19:33:06
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