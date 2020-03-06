Okula yetişmeye çalışan genç kıza kamyonet çarptı Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen kazada çarpmanın etkisiyle savrulan kız bir süre yolda sürüklendi

'Abim ile hep çok anlaşarak büyüdük'

Gaziantep'te okula yetişmek isterken yola atlayan genç kıza kamyonet çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, çarpmanın etkisiyle savrulan genç kız bir süre yolda sürüklendi.

Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki Selma Şahin ve yanında bulunan bir arkadaşı, Çıksorut Mahallesi Tüfenkçi Yusuf Caddesi'nde bulunan okula giderken aceleyle için yola atladı. O esnada R.E. idaresindeki 51 AR 172 plakalı kamyonet, Selma Şahin'e çarptı. Çarpmanın etkiyle savrularak yere düşen genç kız, yaklaşık 2 metre sürüklendi. Genç kız ağır yaralanırken, kaza anı ise hemen yanında bulunan halk otobüsünün güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazanın ardından kamyonet sürücüsü ve yanında bulunan yolcu hemen araçtan inerek, yaralı kıza yardım etmeye çalıştı. Yaralanan öğrenci olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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