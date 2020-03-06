Uygunsuz görüntülerini çekip şantaj ve tehditle 100 bin lirasını aldılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Uygunsuz görüntülerini çekip şantaj ve tehditle 100 bin lirasını aldılar

İHA

Gaziantep'te yüzde 42 oranında engelli kişinin uygunsuz görüntülerini çekip şantaj ve tehditle yaklaşık 100 bin lirasını aldılar. Mağdurun avukatı Uğur İbili, olayla ilgili olarak 9 şüphelinin tutuklandığını kaydetti.

Uygunsuz görüntülerini çekip şantaj ve tehditle 100 bin lirasını aldılar

Gaziantep’te yüzde 42 oranında engelli kişinin uygunsuz görüntülerini çekip şantaj ve tehditle yaklaşık 100 bin lirasını aldılar. Mağdurun avukatı Uğur İbili, olayla ilgili olarak 9 şüphelinin tutuklandığını kaydetti.
Gaziantep’te yaşayan ve emlak işiyle uğraşan H.U., 10 yıl önce ortağı B.Y. ile emlak işi dolayısıyla anlaşmazlık yaşadı. Anlaşmazlıktan dolayı ortaklıkları bozulan B.Y., 1 yıl sonra eski ortağı H.U.’yu emlak bahanesiyle Nizip ilçesindeki bir adrese çağırdı. B.Y. ve 4 arkadaşı yüzde 42 oranında bedensel engeli bulunan H.U.’ya cinsel saldırıda bulunarak kamerayla uygunsuz görüntülerini çekti. Olayın ardından B.Y., görüntülerle H.U.’yu şantaj ve tehdit etmeye başladı. B.Y., görüntüleri sosyal medya üzerinden bulduğu kişilerle de paylaşıp H.U.’nun şantaj ve tehdit edilmesini sağladı. Tehdit ve şantajla H.U.’nun yaklaşık 100 bin lirasını aldığı belirlenen 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Görüntülerini çekip, müvekkilime şantaj yaptılar”
Mağdur H.U.’nun avukatı Uğur İbili, olayın 2010 yılında gerçekleştiğini anlatarak, “Müvekkilimiz H.U. ile şüpheli B.Y. emlak alışverişi yaparken şüpheli B.Y.’nin birini dolandırmaya kalkışması üzerine, müvekkilimiz olaya müdahale ediyor. Bundan sonra şüpheli ve müvekkilimiz arasında bir husumet doğuyor. Yaklaşık aradan 1 yıl geçtikten sonra şüpheli müvekkilimizi bir ev almak bahanesiyle, Nizip’te bir adrese çağırıyor. Bu adrese müvekkilimiz tamamen saf bir niyetle evi almaya gidiyor, ama orada şüphelinin kurduğu tertibatla 5 kişinin cinsel saldırısına uğruyor. Bu saldırıya silah ve bıçak zoruyla kamera kaydına alarak yapıyorlar. Yaklaşık bir ay sonrasında müvekkilimizi tekrar çağırarak, “Elimizde videoların var, bu videoları ailenle paylaşmamamız için bize para vereceksen” diyerek şantajlar başlıyor. 2010 yılından bugüne kadar bu şantajlar aralıklarla devam ediyor. Bu şantajlardan dolayı müvekkilim hem maddi hem de manevi olarak çok zarar yaşamıştır. Şantajcılara vermiş olduğu para şuan 100 bin lirayı geçmiş durumdadır” dedi.

“Müvekkilim yüzde 42 oranında engellidir”
Müvekkilinin yüzde 42 oranında engelli olduğunu ve şüphelilerin engelinden de yararlandıklarını belirten İbili, “Müvekkilim, engel durumundan dolayı zaten dengesini sağlayamıyor. Herhangi bir darbe karşısında toparlanması zordur. Bunun da faydasını görerek şüpheliler, müvekkilime birkaç defa olarak cinsel saldırıda bulunmuşlardır. Cinsel saldırı 3 defa gerçekleşmiş. Bunların hepsinde “Senin videonu vereceğiz, bir daha bizimle görüşmeyeceksin” şeklinde kandırarak çağırmışlardır. Daha sonrasında 2 kişi olarak 5 kişi olarak bu saldırıları gerçekleştirmişlerdir. Saldırıları müvekkilimiz 2010 yılına kadar dile getirememiştir, çünkü evlidir, çocukları vardır. Çevrenin duymasından dolayı çok büyük bir korku içerisindeydi. Ta ki 2018 yılında dayanamayacak noktaya gelince bu durumu karakola giderek şikayette bulunmuştur. Cinsel saldırı dosyası 2018 yılından bu ana Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığında açık olarak bulunmaktadır. Tabi buna bağlı olarak şantaj olayları fazlasıyla artmıştır” ifadelerini kullandı.

9 kişi tutuklandı, aranan şüpheliler var
Şantaj ve tehdit olayıyla ilgili olarak 9 şüphelinin tutuklandığı ve aranan şüphelilerin de olduğunu aktaran İbili, “Dosya bize geldiği 2 aylık süreçte bu dosyaya bağlı olarak şantajlardan, şu an 9 kişi tutuklanmıştır. Bu tutuklamalarda 1 ay önce yapılan operasyonda 4 kişi şantajdan 1 kişi ise şantajı azmettiren olaraktan tutuklanmıştır. Azmettiren kişi de cinsel saldırının başında da olan şüpheli B.Y.’dir. Bu kişi hem cinsel saldırıyı gerçekleştirmiş, bunu kamera kaydını aldırmış ve bu kamera kaydını da 10 yıldan beri kullanmaktadır. Şantajdan tutuklanan şahıslar zaten ifadelerinde videoyu kimden aldıklarını, şantajı ne için yapacaklarını ve şantaj yoluyla aldıkları parayı kiminle paylaşacaklarını bunların tümünde şüpheli B.Y.'nin ismini vererek ifade etmişlerdir. Savcılık eninde sonunda suçlulara ulaşacaktır. Şüpheliler suçlarını kabul ederek, bir an önce savcılığa gelip, yardımcı olmaya çalışırlarsa en azından bu videoları kimden aldıklarını açıklarlarsa hem kendileri için cezada indirim sebebi olur hem de asıl suçluların cezalarını çekmeleri için faydalarına olmuş olur” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş şehitler için dua etti
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş şehitler için ...
Okula yetişmeye çalışan genç kıza kamyonet çarptı Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen kazada çarpmanın etkisiyle savrulan kız bir süre yolda sürüklendi
YEREL HABERLER Okula yetişmeye çalışan genç kıza kamyonet ...
Gaziantep’te polisi 31 bin kadına ulaştı
YEREL HABERLER Gaziantep’te polisi 31 bin kadına ulaştı
Sağlık çalışanlarından ek ödeme yönetmeliğine tepki Sağlık Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı: "Kabul etmemiz mümkün değildir"
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarından ek ödeme yönetmeliğine ...
(Görüntülü) Suriye'ye askeri sevkiyatı (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Suriye'ye askeri sevkiyatı (2)
Suriye´ye askeri sevkiyatı (2)
YEREL HABERLER Suriye´ye askeri sevkiyatı (2)
İdlib’e zırhlı araç sevkiyatı
YEREL HABERLER İdlib’e zırhlı araç sevkiyatı
Sanko Okulları yüzücüleri bölge üçüncüsü oldu
YEREL HABERLER Sanko Okulları yüzücüleri bölge üçüncüsü oldu
Milletvekili Uzer’den devlet yolu müjdesi
YEREL HABERLER Milletvekili Uzer’den devlet yolu müjdesi
Yakalanacağını anlayınca uyuşturucuyu tuvalete döktü
YEREL HABERLER Yakalanacağını anlayınca uyuşturucuyu tuvalete döktü
AB komisyonu üyesi Lenarcic: Politik görüşmeler başlamalı
YEREL HABERLER AB komisyonu üyesi Lenarcic: Politik görüşmeler ...
Kasada bulunan 150 bin TL çalan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Kasada bulunan 150 bin TL çalan şahıs yakalandı
Gaziantep’te kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde 990 sürücü ve yolcuya ceza kesildi
YEREL HABERLER Gaziantep’te kurallara uymayan sürücülere ceza ...
Toplum Destekli Polisler Gaziantep’te 29 bin vatandaşa ulaştı
YEREL HABERLER Toplum Destekli Polisler Gaziantep’te 29 bin ...
(Görüntülü) Gaziantepli sözleşmeli er, İdlib'de şehit oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Gaziantepli sözleşmeli er, İdlib'de şehit ...
öğrencilere sosyal medya uyarısı
YEREL HABERLER öğrencilere sosyal medya uyarısı
Şehit ateşi Gaziantep’e düştü
YEREL HABERLER Şehit ateşi Gaziantep’e düştü
Gaziantepli sözleşmeli er, İdlib'de şehit oldu
YEREL HABERLER Gaziantepli sözleşmeli er, İdlib'de şehit oldu
Gaziantep'te su faturalarında gazi, engelli ve şehit aileleri için yüzde 50 indirim
YEREL HABERLER Gaziantep'te su faturalarında gazi, engelli ve şehit ...
HKÜ'de korona virüs uyarısı
YEREL HABERLER HKÜ'de korona virüs uyarısı
Ticari diplomasi yolculuğuna, Korona virüsü damgası
YEREL HABERLER Ticari diplomasi yolculuğuna, Korona virüsü damgası
Başarılı kadın sporcular hikayelerini anlattı
YEREL HABERLER Başarılı kadın sporcular hikayelerini anlattı
flaş
YEREL HABERLER flaş
Bahar Kalkanı Harekatı'nda 1 asker şehit oldu
YEREL HABERLER Bahar Kalkanı Harekatı'nda 1 asker şehit oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X