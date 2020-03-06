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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu

İHA

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i ziyaret etti.
Bir dizi ziyaret ve toplantılar için Gaziantep’te bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ilk olarak Gaziantep Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti. Erbaş şeref defterini imzaladıktan sonra makam odasına geçti. Basına açık kısımda konuşan Erbaş, “Gaziantep’te dün sabahtan itibaren yapmış olduğumuz toplantılar oldu. Dün Gaziantep Üniversitesinde bir toplantıya katıldık. Tabii Diyanet İşleri Başkanlığının çok yoğun iş birliği var. Bu iş birliğinin öğrencilerimizin daha nitelikli eğitim almasına nasıl dönüştürebiliriz, din hizmetine nasıl yansıtabiliriz, bunun gayreti içerisindeyiz” dedi.
Vali Davut Gül, müftülük personelin şehre büyük katsı olduğunu belirterek, Diyanet İşleri Başkanlığına teşekkür etti.
Erbaş, valiliğin ardından Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Fatma Şahin’i ziyaret eden Erbaş, şeref defterini imzaladı.
Şahin, basına açık olan bölümde yaptığı konuşmada, Erbaş’ın ziyaretinden memnuniyetini ifade ederek, "Dünya çok zor bir dönemden geçiyor, bölgemiz bundan en çok etkilenenlerden biri. Şehrimiz ensar ruhu ile, sahabe ruhu ile bu zor dönemde bölgeyi, şehrimizi ve ülkemizi aydınlığa çıkartmak için büyük bir gayret gösteriyoruz. Bugün de bir şehidimiz var, onun ailesinin yanında olmanız bizim için çok önemli. Çünkü bizim medeniyetimizde acılar paylaştıkça azalıyor sevinçler paylaştıkça çoğalıyor. Bunun için sizin bize vereceğinizi mesajlara çok ihtiyacımız var. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyorum” dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Erbaş, Şahin’e bakanlık döneminden bugüne takip ettiklerini belirterek, “Belediye hizmetleri ile de aynı zamanda salt değil manevi hizmetlere de destek oluyorsunuz. Müftülüğümüzün, Diyanet İşleri Başkanlığımızın hizmetlerinin işbirliği içinde yürümesi gerekiyor, bu iş birliğini en güzel şekilde gösterdiniz” şeklinde konuştu.
Erbaş, ziyaretlerinin ardından İdlib’de şehit olan Sözleşmeli Er Enes Kaya’nın cenaze namazı için Bahattin Nakıboğlu Camii'ne hareket etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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