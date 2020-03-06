2,5 yıl önce öldürülen Feray Şahin'in mezarına ziyaret

Mersin'de 2,5 yıl önce 23 yaşındayken evinde polis memurunun tabancasından çıkan kurşunla hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Feray Şahin'in ailesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kızlarının mezarını ziyaret ederek, kadın cinayetlerinin durdurulmasını istedi.

Mersin'de 23 yaşındayken kaldığı evde öldürülen Mersin Üniversitesi İç Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Feray Şahin'in babası Bekir Şahin ve annesi Aysel Şahin, 2 yıldır kızlarından ayrı olmanın acısını yaşıyor. Feray Şahin'in Gaziantep Asri Mezarlık'ta bulunan mezarını ziyaret eden acılı anne ve baba, dualar ederek kızlarının katiline hak ettiği cezanın verilmesini istedi.

Acılı baba Bekir Şahin, "Kızımızın mezarını ziyaret ettik. Dünya Kadınlar Günü ama biz bu günü kutlayamıyoruz. Kızımız 2,5 yıl önce katledildi. Hayatımızda hiç görmediğimiz tanımadığımız bir katil tarafından keyfi olarak katledildi. Ödül gibi indirimli bir ceza ile bugün sokakta geziyor. Kadınlarımız suçsuz savunmasız, kadınlarımız katledilmesin, analar ağlamasın yaşasınlar istiyoruz" dedi.



Son paylaşımı: "Öldürülen 142. kadın olmak istemiyorum"

Bekir Şahin, kızının öldürülmeden önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "öldürülen 142. kadın olmak istemiyorum" ifadesini kullandığını belirterek, "Kadın cinayetlerinin son bulmasını istiyoruz. Yazık, gencecik kızlar, kadınlar katlediliyor. kızımız maalesef kara toprakta, acımız büyük" diye konuştu.

Gözyaşlarını tutamayan anne Aysel Şahin ise "Ben anne olarak kadınların en güzel şekilde bu günü kutlamasını isterdim Ama maalesef kadınlar eşleri, çocukları, sevgilileri ve arkadaşları tarafından katlediliyor. Bunlar son bulsun. Bu katillere ödül gibi cezalar verilmesin, gereken hak ettikleri cezalar verilsin istiyorum. Benim kızım 23 yaşında gencecik, üniversite okuyan bir kızdı. Benim kızımın katilleri sokakta, benim kızımın yaşı kadar bile ceza almadı. Dosyamız yargıtayda, cezaya itiraz ettik.Lütfen ellerinizi vicdanınıza koyun, Feray'ı kendi kızınız yerine koyun. Yeter artık analar ağlamasın. ben de kızımla beraber öldüm" diye konuştu.

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