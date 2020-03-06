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İdlib şehidi sözleşmeli er, Gaziantep'te toprağa verildi

DHA

İdlib şehidi sözleşmeli er, Gaziantep'te toprağa verildi


Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA) SURİYE'nin İdlib kentinde rejim tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan sözleşmeli er Enes Kaya (26), memleketi Gaziantep'te toprağa verildi. Zeliha Kaya, cenaze törenine eşinin parkasını giyerek, katıldı.  
İdlib'de rejimin saldırısında şehit olan sözleşmeli er Enes Kaya için Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gaziantep Valisi Davut Gül, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ile AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleri ile çok sayıda kişi katıldı. Cenaze töreninde şehidin annesi Döne Kaya, yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durabildi. Süleyman Kaya ise şehit oğlunun fotoğrafına bakarak, gözyaşı döktü. Törende şehidin kardeşi Mustafa Kaya'nın çözülen ayakkabı bağını bir askerin bağladığı görüldü. Eşinin parkasını giyerek, cenaze törenine katılan Zeliha Kaya, Türk bayrağına sarılı tabutu okşayıp, gözyaşı döktü.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı namazın ardından şehit Enes Kaya'nın cenazesi, Bağbaşı Mahallesi'nde bulunan aile mezarlığında toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2020-03-06 14:59:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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