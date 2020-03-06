Halatla tırmandıkları iş yerini soydular

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep'te halatla bir iş yerine tırmanan 3 kişi, çelik kasadaki paraları çaldı.

Edinilen bilgiye göre, Şehitkâmil ilçesi Sanayi Mahallesi'nde bir iş yerine halat yardımıyla tırmanan 3 kişi, çelik kasayı açarak içerisindeki paraları çaldı. Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri iş yerindeki güvenlik kameralarından şahısların kimliğini ve adresini belirledi. Ekipler, düzenlediği operasyon ile 3 şahsı yakalayarak gözaltına alındı. Şahıslar çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.