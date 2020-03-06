Başkan Tahmazoğlu Kadınlar Gününü kutladı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 8 Mart’ın tüm dünyada, kadınların eşitlik, kalkınma, daha huzurlu yaşam özlemlerini ve isteklerini dile getirdikleri, birlik ve beraberlik günü olarak kutlandığını belirtti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün, kadınların toplumda layık olduğu saygınlığı kazanması, sorunlarının ve haklarının gündeme getirilerek; olumlu sonuçlar elde edilmesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, mesajında "Türk Kadını, Cumhuriyet döneminde kültürel birlikteliğin vermiş olduğu kazanımlarla hak ettiği yerini almış, bu başarısını günümüzde de devam ettirmektedir. Sahip oldukları hakları en iyi biçimde kullanan kadınlarımızın ülkemizin gelişmesine ve çağdaşlaşmasına büyük katkılarda bulunduğu bir gerçektir. Ev ve iş yaşantısında büyük başarılara imza atan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü eşitlik, kalkınma ve isteklerini dile getirdikleri, birlik ve dayanışma günü olarak kutlamaları en büyük dileğimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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