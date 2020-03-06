Suriye'de Türkiye'ye destek gösterisi

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Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep),(DHA)SURİYE´nin Azez´e bağlı Ahtarin kasabasında cuma namazı sonrası bir araya gelenler, Türkiye´ye destek için eylem yaptı.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Azez'e bağlı Ahtarin kasabasında Büyük Camii´de kılınan cuma namazı sonrası bir araya gelenler, Türkiye´ye destek gösterisi düzenledi. Ellerinde Türkiye ve Suriye Milli Özgür Ordusu bayraklarını sallayan eylemciler, gece başlayan ateşkes anlaşmasının ardında Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verirken rejimi protesto etti.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2020-03-06 17:18:53



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