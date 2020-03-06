GSO Başkanı Ünverdi'den 8 Mart kutlaması GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: "Daha güçlü bir Türkiye için daha fazla kadın girişimciye ihtiyacımız var"

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ekonomimizin büyümesi ve güçlü Türkiye için daha fazla kadın girişimciye ihtiyacımız olduğunu kaydetti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile kutlama mesajı yayımlayan Adnan Ünverdi, “Sevgi, şefkat ve hoşgörünün sembolü olan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü en kalbi duygularımla kutluyorum” ifadelerin kullandı. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Milletimiz güçlü bir millet olmaya azmetmiştir. Bunun gereklerinden biri de kadınlarımızın her konuda yükselmelerini sağlamaktır” sözlerini hatırlatan Ünverdi, “Atamızın da işaret ettiği gibi kadınlarımızın farklı alanlarda temsil edilmesi ve başarılı olabilmeleri için elimizden geleni yapmalıyız” cümlelerini kullandı. İnancımızda ve toplum olarak geleneklerimizde kadınların her zaman önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Ünverdi, “Kurtuluş savaşında kadınlarımızın verdiği kahramansı mücadele sadece tarihin sayfalarına değil, gönüllere yazılmıştır. Bugün de aynı azim ve inançla kadınlarımız ülkemize değer katmaya devam etmektedir. Ülkemizin üretiminin, ihracatının artması ve ekonomimizin büyümesi için de daha fazla kadın girişimciye ihtiyacımız bulunmaktadır. Güçlü ve büyük Türkiye hedefi için kadın erkek ayırt etmeden omuz omuza mücadele etmeye devam etmeliyiz” değerlendirmesinde bulundu.

Küreselleşen günümüz dünya ekonomisinde kadınların yaptığı işlerin çok daha fazla önem kazandığını belirten ve bu noktada kadın girişimcilere büyük görevler düştüğünün altını çizen Ünverdi, mesajını şöyle tamamladı:

"Ülke olarak hedeflerimize ulaşma yolunda daha hızlı mesafe kat etmek için yürüttüğümüz projeler kapsamında bizler de İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın (İKA) finansman desteği ile Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ortaklığında girişimci kadınlara yönelik Gaziantep Kadın Girişimci Destek Merkezi’ni (KAGİDEM) kurduk. Merkezimizde kadın girişimcilerimiz kendi işini kuracak ve üretim yapacaklar. Burada belli bir noktaya ulaşan, bir nevi kendi kanatlarıyla uçacak duruma gelen kadınlarımızın yerlerine başka girişimci kadınlarımız gelecek. Buradan ne kadar fazla kadın girişimcimiz faydalanırsa ülkemiz ekonomisine o kadar katkıda bulunulmuş olacağız. Kendi işini kurmak, üretim yapmak ve kendi ayakları üzerinde durmak isteyen kadınlarımızı merkezimize davet ediyor, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.