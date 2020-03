GTB başkanlarından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ailenin temel taşını oluşturan, hayatın her alanında gösterdikleri başarı, emek ve fedakârlıklarla yaşama anlam katan kadınların her türlü saygı, taktir ve hürmeti hak ettiğini belirten GTB Başkanları, mesajda şu görülere yer verdi:

“Cenneti anaların ayakları altında, kadını ise Allah’ın bir emaneti olarak gören yüce bir dinin mensubu ve kadim bir medeniyetin temsilcileriyiz. Bu nedenle köklü tarihimizin her döneminde kadın her daim baş tacı edilerek, ailenin mihenk taşı kabul edilmiştir. Bu bağlamda kadınlarımızın varlığını her alanda güçlendirecek, sosyal statüsüne güç katacak ve yaşamın tüm noktalarında aktif yer almalarına katkı sunacak tüm çalışmaları geleceğimiz adına atılmış değerli adımlar olarak görmekteyiz. Zira, yarınlarımızın teminatı çocuklarımızı yetiştirerek topluma kazandıran, beşikten mezara kadar geçen süreçte onlara kol kanat gererek rehberlik eden hep kadınlarımızdır. Bu nedenle millet olarak huzurlu ve müreffeh yarınlara kadınlarımıza sağlayacağımız imtiyaz ve imkânlarla ulaşabileceğimizi hiçbir zaman unutmamalıyız. Temennimiz ülkemizin beşerî sermayesinin yarısını oluşturan kadınlarımızın var olan bu güçlü potansiyelinin çok daha iyi kullanılması ve kadınlarımızın iş dünyası başta olmak üzere hayatın her alanında çok daha aktif şekilde rol almalarının sağlanması. Bu duygu ve düşüncelerle başta aziz şehitlerimizin bu vatana emaneti değerli anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın ‘8 Mart Dünya Kadınlar Gününü’ kutluyor yaşamları boyunca mutluluk ve başarılar diliyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.