Yankesici şüphelisi iş başında yakalandı

– Gaziantep ‘in Nurdağı ilçesinde semt pazarında yankesicilik yaptığı öğrenilen şahıs son işinde yakayı ele verdi.

Edinilen bilgiye göre, Y.Ç.(63) isimli şahıs Nurdağı ilçe merkezindeki semt pazarında 1 kişinin cebinden yankesicilik yöntemi ile hırsızlık yaptığı esnada emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

Şahsın daha öncede değişikli il ve ilçelerde aynı yöntemler ile 3 ayrı yankesicilik usulü ile hırsızlık yaptığı ve bir çok sabıka kaydının olduğu öğrenildi.

Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanma talebi ile adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

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