Oto hırsızı 8 şahıs yakalandı

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Gaziantep’te, 4 otomobil ve bir motosiklet çalan 8 şahıs yakalandı.

Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, 4 oto ve 1 motosiklet hırsızlığı olmak üzere toplam 5 hırsızlık olayının şüphelisi 8 şahıs yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, çalınan araçlar ise sahiplerine teslim edildi.

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