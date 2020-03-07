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Halk sağlığı için toplu taşımada temiz ulaşım

İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi şehir içinde faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların daha hijyenik bir ortamdan seyahat etmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği rutin temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Halk sağlığı için toplu taşımada temiz ulaşım

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi şehir içinde faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların daha hijyenik bir ortamdan seyahat etmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği rutin temizlik çalışmalarına devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Ulaşım AŞ bünyesindeki otobüsler, tramvay araçları ve duraklar temizlenerek dezenfekte ediliyor. Araç içlerinin ilaçlamaları insan sağlığını zarar vermeyen Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) onaylı ürünler kullanılıyor. Gün içinde şehir içi ulaşımda 180 bin civarında vatandaşa hizmet veren tramvay ve otobüslerin, görev sürelerinin dolmasıyla 6 saatlik yoğun bir çalışmayla temizliği gerçekleşiyor. Halk sağlığı için her gece büyükşehire bağlı 45 tramvay, 256 otobüsün ulaşımda meydana gelecek sağlık problemlerinin önüne geçmek adına özverili bir temizlik çalışması yapılıyor. Araçların dış yıkamalarında; yan yüzeyler, burun kısımları ve körük bölgeleri otomatik dozajlamalı yıkama makineleriyle dezenfekte ediliyor. İç temizliklerde ise camlar, sürücü kabinleri, tutamaklar, inme butonlar, yolcu koltuk tutamakları, yerler, tavan, dış tavan ve dip köşe temizliği olmak üzere her nokta özel olarak araştırılıp seçilmiş kimyasal ve dezenfektanlarla titizlikle temizlenerek ilk günkü haline dönüştürülüyor. Öte yandan yıkama makineleri atık suyu toplayıp arıtıp tekrar kullanıma sunacak teknik özelliğe sahip olması sayesinde yıkamada kullanılan suyun yüzde 75’i geri kazanılarak tasarruf sağlanıyor.
Hummalı çalışma yürütülüyor
Konu hakkında açıklama yapan Gaziantep Ulaşım AŞ Genel Müdür Yardımcısı Osman Koç, şehir genelinde 180 bin vatandaşa toplu taşıma hizmeti verdiklerini belirterek, “Bu hizmetin gerçekleştirilmesi noktasında filomuzda bulunan araçların hepsi her gün sahaya çıkmıyor. Bunların günlük tamir, bakım, arıza giderimi ve temizlik işlerini depo sahamızda yapılıyor. Dezenfeksiyon, detay temizlik, dış yıkama gibi işler için yaklaşık 57 kişilik bir ekibimiz var. Toplu taşıma mesaimiz sabah 6 gibi başlar, gece 12 gibi sona erer. Toplu taşımanın sona ermesinden itibaren ertesi sabah tekrar mesainin başlangıç saatine kadar arada geçen sürede temizlik ekibimiz hummalı bir çalışma yürütürler. Bu yürüttükleri çalışma araçların iç ve dış temizliği olmak üzere rutin olarak her gün yapılır. Ayrıca dezenfeksiyon çalışmalarında kış mevsiminde daha büyük sıkıntı haline gelen toplu taşımalarda enfeksiyon riskini ortadan kaldırmak için çalışmalarımızın yoğunluğunu artırıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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