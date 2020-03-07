Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

İHA

Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK ile 11 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 49 yaparken, Gaziantep FK ise puanını 32'ye yükseltti.

Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)
47. dakikada Morais'in sol kanattan yaptığı tehlikeli ortayı Trabzonspor defansında Da Costa uzaklaştırdı.
53. dakikada Gaziantep FK, Oğuz Ceylan’ın asistinde Kayode’nin attığı kafa golüyle skoru eşitledi. 11
72. dakikada Gaziantep FK'da Maxim'in ceza sahası dışından sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.
75. dakikada Güray Vural çalımlara Trabzonspor ceza sahasına girip şutunu çekti, top az farkla dışarı gitti.
85. dakikada Sörloth'un pasına kaleye yakın mesafeden dokunan Bilal'ın vuruşu farklı şekilde oyun alanını terk etti.
90. dakikada Trabzonspor'un Nwakaeme ile bulduğu gol VAR incelemesi sonrası faul olduğu gerekçesiyle hakem Halis Özkahya tarafından iptal edildi.

Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Halis Özkahya xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Volkan Ahmet Narinç xx
Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Oğuz Ceylan xxx, Papy Djilobodji xx, Kana Bıyık xx, Alin Tosca xxx, Junior Morais xx, Sousa xxx, Kenan Özer xx (Twumasi dk. 73 x), Güray Vural xx (Chibsah dk. 89 ?), Maxim xxx, Kayode xx
Yedekler: Haydar, Ulaş, Olkowski, Kubilay, Muhammet Demir, Pawlowski, Diarra, Furkan, Mehmet Erdem
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xxx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Campi xx, Da Costa xx, Novak xx, Obi Mikel xx (Bilal Başacıkoğlu dk. 82 x), Sosa xx, Ndiaye xx (Guilherme, dk. 60 x), Nwakaeme xxx, Ekuban xxx (Abdulkadir Ömür dk. 70 x), Sörloth xx
Yedekler: Erce Kardeşler, Doğan Erdoğan, Hüseyin Türkmen, Messias, Abdurrahim Dursun, Abdulkadir Parmak, Serkan Asan
Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir
Goller: Ekuban (dk. 22) (Trabzonspor), Kayode (dk. 53) (Gaziantep FK)
Sarı Kartlar: Sosa, Obi Mikel, Da Costa, Guilherme, Abdulkadir Ömür (Trabzonspor), Güray Vural, Diarra (Gaziantep FK)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep FK - Trabzonspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Trabzonspor (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk ...
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Trabzonspor: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Trabzonspor: 0 (Maç ...
GAGİAD'dan 8 Mart Kadınlar Günü mesajı
YEREL HABERLER GAGİAD'dan 8 Mart Kadınlar Günü mesajı
Halk sağlığı için toplu taşımada temiz ulaşım
YEREL HABERLER Halk sağlığı için toplu taşımada temiz ulaşım
Savunma sanayide dijital dönüşüm GAÜN’de "Savunma Sanayisinde Yerlileşme ve Millileşme Hareketleri" konuşuldu
YEREL HABERLER Savunma sanayide dijital dönüşüm GAÜN’de "Savunma ...
Satış günleri etkinliği başladı
YEREL HABERLER Satış günleri etkinliği başladı
Yeşil bir Gaziantep için el ele Bağlarbaşı hatıra ormanı her haftasonu büyüyecek
YEREL HABERLER Yeşil bir Gaziantep için el ele Bağlarbaşı hatıra ...
MMT Amerikan Hastanesinden kadınlar günü mesajı
YEREL HABERLER MMT Amerikan Hastanesinden kadınlar günü mesajı
GGC Başkanı İbrahim Ay’dan 8 Mart mesajı
YEREL HABERLER GGC Başkanı İbrahim Ay’dan 8 Mart mesajı
İşyeri hırsızları güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER İşyeri hırsızları güvenlik kamerasında
Oto hırsızı 8 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Oto hırsızı 8 şahıs yakalandı
Araban’da kros koşusu
YEREL HABERLER Araban’da kros koşusu
Ölüm yolu hayat yolu olacak
YEREL HABERLER Ölüm yolu hayat yolu olacak
Okul çevrelerine denetim
YEREL HABERLER Okul çevrelerine denetim
Narin eller otomobilleri test ediyor Oto sanayide çiçek açtı Sanayiye kadın eli değdi
YEREL HABERLER Narin eller otomobilleri test ediyor Oto sanayide ...
Yankesici şüphelisi iş başında yakalandı
YEREL HABERLER Yankesici şüphelisi iş başında yakalandı
İhracatçılar Habur Sınır kapısındaki sorunlar için çözüm arıyor
YEREL HABERLER İhracatçılar Habur Sınır kapısındaki sorunlar için ...
Gaziantep'te helikopter destekli dev uyuşturucu operasyonları
YEREL HABERLER Gaziantep'te helikopter destekli dev uyuşturucu ...
GTB başkanlarından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması
YEREL HABERLER GTB başkanlarından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ...
Suriye'de Türkiye'ye destek gösterisi
YEREL HABERLER Suriye'de Türkiye'ye destek gösterisi
Trabzonspor, Gaziantep’e geldi
YEREL HABERLER Trabzonspor, Gaziantep’e geldi
GSO Başkanı Ünverdi'den 8 Mart kutlaması GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: "Daha güçlü bir Türkiye için daha fazla kadın girişimciye ihtiyacımız var"
YEREL HABERLER GSO Başkanı Ünverdi'den 8 Mart kutlaması GSO Yönetim ...
HKÜ'de atık kağıtlar yeniden geri dönüştürülüyor
YEREL HABERLER HKÜ'de atık kağıtlar yeniden geri dönüştürülüyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X