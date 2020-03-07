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Gaziantep FK - Trabzonspor maçının ardından

DHA

Gaziantep FK - Trabzonspor maçının ardından


Kadir GÜNEŞ Mustafa KANLI / GAZİANTEP (DHA) Süper Lig´in 25´inci haftasında Gaziantep FK'nın sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörleri düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Gaziantep FK´nın teknik direktörü Marius Sumudica'nın cezalı olmasından dolayı açıklamayı Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit yaptı.
Gabriel Margarit, maç boyunca taktiksel olarak kusursuz olduklarını belirterek, "Oyuncularımı ve taraftarları tek tek tebrik ederim, taraftarlarımız bugün bizim arkamızda bir itici güçtü. Kazanmamız için bizi çok fazla ittiler. Çünkü gerçekten maç bizim lehimize galibiyetle sonuçlanabilirdi. İlk yarıda buldukları bir şans vardı, gol attılar. Biz ilk yarı 2-3 pozisyon yakaladık ama değerlendiremedik. Ligdeki en iyi hücüm organizasyonunu yapabilen takıma karşı gayet iyi oynadık. Bize karşı bir pozisyon bulabildiler. Taktiksel olarak takımımız kusursuz oynadı" dedi.
ÇİMŞİR: OYUNCUM İLK ÖNCE TOPA DOKUNDU
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir ise 90+5´inci dakikada hakemin VAR kararı ile iptal ettiği pozisyon ile ilgili, oyuncusunun önce topa müdahale ettiğini savundu.
Tecrübeli teknik adam, "Hakem normal oyunda devam ettirdi ama VAR´dan müdahale geldi. Maçtan sonra pozisyonu izlediğimde bizim oyuncunun ilk önce topa müdahale ettiğini gördüm. Ama ağzımız dolu, çok fazla konuşamıyoruz. Konuşunca çok farklı yerlere gidiyor. Yanlış algılar oluşturuluyor, o yüzden bununla ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum" şeklinde konuştu.
Maçı değerlendiren Hüseyin Çimşir, rakibin duran top organizasyonlardan gol attığını maçtan önce söylediğini belirterek, maç boyunca topa hakim olma ile alakalı problemler yaşadıklarını söyledi.
Hüseyin Çimşir, "Gaziantep takımının 5´li savunma ile oynadığını oyuncularıma söylemiştik. Rakibimiz savunma derinliği ile alakalı problemler yaşıyordu. Ayrıca hızlı hücumlarla etkili oldukları bölümler vardı. Rakibin duran toplar ve organizasyonlardan gol attığını da söylemiştim. Bugün de öyle bir gol yedik. Öne geçmemize rağmen topa hakim olma ile alakalı problemler yaşadık. Skor avantajı bizde olmasına rağmen topa hakim olamadık, Bu yüzden burada kaybedilmiş 2 puan var" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Gabriel Margarit'in açıklamaları
Hüseyin Çimşir´in açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ, Mustafa KANLI
2020-03-07 20:20:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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