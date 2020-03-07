Sınıra obüs sevkiyatı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırında bulunan İslahiye ilçesindeki 106. Topçu Alay Komutanlığına zırhlı araç takviyesi yapıldı.



Türkiye'nin farklı bölgelerinden gönderilen tırlara yüklenen fırtına obüsleri İslahiye ilçesinde hizmet veren 106. Topçu Alay Komutanlığına getirildi. Sevk edilen obüslerin Suriye bölgesinde devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında ihtiyaç olması durumunda sınıra gönderileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.