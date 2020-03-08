Anka'da Kadınlar Günü kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Anka'da Kadınlar Günü kutlandı

İHA

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yönetimi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hastanede tedavi gören kadın hastalara, hekimlere ve personele çiçek vererek, tüm kadınların gününü kutladı.

Anka'da Kadınlar Günü kutlandı

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yönetimi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hastanede tedavi gören kadın hastalara, hekimlere ve personele çiçek vererek, tüm kadınların gününü kutladı.
Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, Finans Koordinatörü Yaşar Ağdağ, Kalite Direktörü ve Hasta Hizmetleri Sorumlusu Funda Vural, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle hastanedeki bütün birimleri gezerek kadın doktorlara, çalışanlara ve hastanede tedavi gören kadın hasta ve hasta yakınlarına çiçek takdim etti.
Hastane yönetiminin bu davranışı doktor ve hastane personelini mutlu ederken, hasta ve hasta yakınlarının da takdirini topladı. Hastanenin idari kadrosu ile birlikte tüm hasta odalarını ziyaret eden yönetim, hastaların sağlık durumunu da sorarak, onlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, “Hayatımızın her evresinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak bizlere emek veren, karşılıksız sevgi ve şefkat gösteren kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyoruz. Gerek ev hayatımızda gerekse iş hayatımızda çok önemli yere sahip olan kadınlarımızın her zaman baş tacı edilmesi gerekiyor. 8 Mart tarihi de bu önemi bir kez daha anlamamızı sağlıyor” dedi
Gaziantep Özel Anka Hastanesi çalışanlarının büyük bir kısmının kadınlardan oluştuğuna dikkat çeken Finans Koordinatörü Yaşar Ağdağ ise, "Kadın çalışanımızla birlikte sağlık hizmeti sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Sadece 8 Mart’ta değil, her gün kadınlarımızla birlikteyiz. Sağlık alanında olduğu gibi diğer alanlarda da başarı ve özveri ile çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan kadınlarımıza minnettarız. Bugünü anlamlandıran tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde kadınlar günü kutlandı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde kadınlar günü ...
(Görüntülü) Gaziantep FK - Trabzonspor maçının ardından
YEREL HABERLER (Görüntülü) Gaziantep FK - Trabzonspor maçının ...
(Görüntülü) Suriye'deki üslere obüs sevkiyatı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Suriye'deki üslere obüs sevkiyatı
Sınıra obüs sevkiyatı
YEREL HABERLER Sınıra obüs sevkiyatı
Gaziantep FK - Trabzonspor maçının ardından
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Trabzonspor maçının ardından
Gabriel Margarit: “Taktik olarak bugün kusursuz oynadık”
YEREL HABERLER Gabriel Margarit: “Taktik olarak bugün kusursuz ...
Hüseyin Cimşir: “Öne geçmemize rağmen topa sahip olamıyoruz”
YEREL HABERLER Hüseyin Cimşir: “Öne geçmemize rağmen topa sahip ...
Suriye'deki üslere obüs sevkiyatı
YEREL HABERLER Suriye'deki üslere obüs sevkiyatı
Gaziantep FK - Trabzonspor: 1-1
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Trabzonspor: 1-1
Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç ...
Gaziantep FK - Trabzonspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Trabzonspor (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk ...
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Trabzonspor: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Trabzonspor: 0 (Maç ...
GAGİAD'dan 8 Mart Kadınlar Günü mesajı
YEREL HABERLER GAGİAD'dan 8 Mart Kadınlar Günü mesajı
Halk sağlığı için toplu taşımada temiz ulaşım
YEREL HABERLER Halk sağlığı için toplu taşımada temiz ulaşım
Savunma sanayide dijital dönüşüm GAÜN’de "Savunma Sanayisinde Yerlileşme ve Millileşme Hareketleri" konuşuldu
YEREL HABERLER Savunma sanayide dijital dönüşüm GAÜN’de "Savunma ...
Satış günleri etkinliği başladı
YEREL HABERLER Satış günleri etkinliği başladı
Yeşil bir Gaziantep için el ele Bağlarbaşı hatıra ormanı her haftasonu büyüyecek
YEREL HABERLER Yeşil bir Gaziantep için el ele Bağlarbaşı hatıra ...
MMT Amerikan Hastanesinden kadınlar günü mesajı
YEREL HABERLER MMT Amerikan Hastanesinden kadınlar günü mesajı
GGC Başkanı İbrahim Ay’dan 8 Mart mesajı
YEREL HABERLER GGC Başkanı İbrahim Ay’dan 8 Mart mesajı
İşyeri hırsızları güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER İşyeri hırsızları güvenlik kamerasında
Oto hırsızı 8 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Oto hırsızı 8 şahıs yakalandı
Araban’da kros koşusu
YEREL HABERLER Araban’da kros koşusu
Ölüm yolu hayat yolu olacak
YEREL HABERLER Ölüm yolu hayat yolu olacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X