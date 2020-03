Kadın Taraftarlar Derneği Başkanı Sırakaya'dan kadınları günü mesajı Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği Başkanı Mezine Sırakaya: “Türk Kadını her alanda olduğu gibi sporda da başarıyı yakalamıştır”

Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği Başkanı Mezine Sırakaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği Başkanı Mezine Sırakaya, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kadınların fırsat eşitliğini yakalayabilmek için çok büyük çaba sarf ettiğine dikkat çekerek hiçbir çabanın karşılıksız olmayacağını ve bir gün insanlığın kazanacağını belirtti.

Sırakaya mesajında her alanda olduğu gibi sporda da kadınların gücüne güç katması için, kadın sporculara maddi manevi desteğin daha çok arttırılması ve teşvik edilmesi, onların önündeki her tür engelin kaldırılması gerektiğinin altını çizdi.

Sırakaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili mesajında, "Tüm spor dallarında, gerek bireysel gerekse de takım sporlarında kadınlar arzu ettiği her dalda spor yapabilme özgürlüğüne sahiptir. Spor temel eğitimin vazgeçilmez bir unsurudur. Bunun içinde spor kültürünün yaygınlaştırılması, toplumun vazgeçilmez unsuru haline getirilmesi için kadına ihtiyaç vardır. Hem sporcu, hem taraftar olarak kadın, sporun içinde aktif olmalıdır. Türkiye’de son yıllarda kadın sporcularımız kendisini kanıtlamış ülkemize birçok madalya getirmiştir. Hem takım oyunlarında hem de bireysel oyunlarda birçok kadın sporcumuz göğsümüzü kabartmıştır. Kadın sporcularımıza maddi manevi desteğin daha çok arttırılması ve teşvik edilmesi, onların önündeki her tür engelin kaldırılmasını istiyoruz. Biz kadın taraftarlar olarak, tribünlerdeki bilinçli taraftar sayısını artırmak, sporu ve sporcuyu görmek ve gözetlemek, öğrenmek, sevmek ve sevdirmek, maçları yakından takip ederek kadınları teşvik etmek için kolları sıvadık. Kadınlarımızın farklı spor dallarında sayısının artması ve başarıyı yakalaması ile tribünlerde onlara destek olan kadın sayısı oranını eşitlemek, hatta daha fazla oranlara ulaşması için var gücümüzle çabalıyoruz. Sporcu, spor ve taraftar birer halkadır. Biz Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği olarak sporcu ithal eden değil ihraç eden bir Türkiye'nin hayalini kuruyoruz. Tribünlerde şiddetin olmadığı, sporun bir kazananı ve birde kaybedeni olduğu bilincine erişmiş taraftarlar hayal ediyoruz. Türk Kadın sporcuların Avrupa’da ve Türkiye’de adını altın harflerle yazdırmasını hayal ediyoruz. En önemlisi de sporun sadece erkek oyunu değil her alanında kadınla bütünleştiği, kadının da sporun içinde olduğu bir ülke hayal ediyoruz. Kadınların öldüğü değil, kadınların hayat bulduğu bir ülke hayal ediyoruz. Biz erkeklerin ve kadınların bu dünyayı paylaştıkça yaşanır hale getireceği günü hayal ediyoruz. Bu konuda verilen hiçbir çaba boş değildir. Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği yönetim kurulu ve üyelerim adına başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere Türkiye’yi emanet edeceğimiz gençliği yetiştirip büyüten tüm annelerimizin önünde saygı ile eğiliyor 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

