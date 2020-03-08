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Milletvekili Taşdoğan’dan kadınlar günü mesajı

İHA

Milletvekili Taşdoğan’dan kadınlar günü mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, kadınların değerinin sadece bir gün ile ifade edilemeyecek kadar önemli olduğunu vurgulayarak, kadınları gününü kutladı.
Taşdoğan, kadınlar günü ile ilgili mesajında ise, “Kadın, Bir gün ile ifade edilemeyecek kadar önem ve özene sahiptir. Bazen anne, bazen yol arkadaşıdır. Çilenin ad bulduğu yürektir kadınlarımız. ‘Cennet Anaların Ayakları Altındadır’ hadisine mazhar olmuş değerdir kadınlarımız. Hele Türk kadını, evladını cepheye yollayan, şehadete ermiş evladını 'Vatan Sağolsun' diyerek toprağa veren, can yongasının yerine bağrına taşlar basan, hiç şüphesiz ulvi makamın zirvesinde anılandır Türk'ün annesi. Minnet size, şükran sizedir. Gününüz kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

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