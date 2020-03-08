Tiryakioğlu ailesinin acı günü

Gaziantep Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Tiryaki Agro Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu'nun annesi Nigar Tiryakioğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Nigar Tiryakioğlu’nun cenazesi Şireci Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta defnedilecek.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.