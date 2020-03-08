Kadınlar Günü’ne özel ‘hanım eller’ sergisi Kadınların eserlerinden oluşan sergi yoğun ilgiyle açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kadınlar Günü’ne özel ‘hanım eller’ sergisi Kadınların eserlerinden oluşan sergi yoğun ilgiyle açıldı

İHA

Şehitkamil Belediyesine bağlı aile merkezlerinde eğitim gören kadınlar, ürettikleri ürünleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sanatseverlerin beğenisine sundu. Toplam 4 bin 680 kursiyerin hazırladığı eserden oluşan 'Hanım Eller' isimli serginin açılışına yoğun ilgi gösterildi.

Kadınlar Günü’ne özel ‘hanım eller’ sergisi Kadınların eserlerinden oluşan sergi yoğun ilgiyle açıldı

Şehitkamil Belediyesine bağlı aile merkezlerinde eğitim gören kadınlar, ürettikleri ürünleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde sanatseverlerin beğenisine sundu. Toplam 4 bin 680 kursiyerin hazırladığı eserden oluşan ‘Hanım Eller’ isimli serginin açılışına yoğun ilgi gösterildi.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınların ürettiği el emeği göz nuru eserler, ‘Hanım Eller’ adıyla görücüye çıktı. Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren 37 aile merkezinde eğitim gören 4 bin 680 kadın, uzun uğraş ve emek verdikleri; mefruşat, Antep işi, iğne oyası, tel kırma, rölyef, resim, ahşap boyama, takı, el sanatları, karakalem branşlarında ürettikleri 500 eseri, Gaziantep’teki sanatseverlerin ilgisine sundu. Sergi, 15 Mart 2020 tarihlerine kadar saat 10:00 ile 21:30 arasında gezilebilecek.
Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sergi açılışının ardından sergiye katılan kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil armağan etti. Kadınlar da Kaymakam Kalaylı ile Başkan Fadıloğlu’na çiçek hediye etti.
Serginin açılış törenine, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile eşi Seval Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Murat Özgüler, Ceyda Gürsel, Fatih Ermeydan, Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili Muhittin Karasu, AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Amacımız, aile ekonomisine katkı oluşturmasını sağlamak
Sergi açılışında katılımcılara hitaben konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak 37 aile merkezimizde, hanım kardeşlerimizin el becerilerini geliştirmeleri noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bizim de amacımız, özellikle kursiyerlerimizin üretmiş olduğu bu ürünleri, hareketli bir noktada satışa sunmak, üretilen ürünlerin kursiyerlerimizin aile ekonomisine katkı oluşturmasını sağlamak. Tabi kursiyerlerimizden hobi olarak başlayan kardeşlerimiz olduğu gibi meslek öğrenerek verilen eğitimlerden aile bütçesine katkı sağlayan çok fazla kursiyerimiz var. Bizim hocalarımız da özellikle bu kursiyerlerimize daha fazla katma değeri olan ürünleri üretmeleri noktasında destek veriyorlar. İnşallah Ramazan ayından sonra da mevcut Şehitkamil Sanat Merkezimizde de üretilen ürünleri sergileyerek, artık geleneksel hale gelen Hanım Eller organizasyonumuzu yılda iki defa devam ettireceğiz. Ürünlerin satışı noktasında vereceğimiz desteği arttırarak devam ettireceğiz. İnşallah bundan sonraki süreçte de Valimizin, Kaymakamımızın vermiş olduğu destekle daha aktif, daha nitelikli ürünleri ortaya çıkaracağımıza inanıyorum. Ben bu vesileyle emeği geçen herkese ve katılımlarınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü bir kez daha tebrik ediyorum” dedi.
“Kadınlarımızın her alanda yer almasını istiyoruz”
Sergi açılışı öncesinde konuşan Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde Hanım Eller isimli serginin açılışında sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü; kadınların konuşulduğu, kadının dile getirildiği, kadının sorunlarının görüşüldüğü, tartışıldığı en önemli günlerden bir tanesidir. Tabi kadın; kimi zaman anne, kimi zaman kız kardeş, kimi zaman iyi bir eş ve hayatımızın her alanında yanımızda olan en önemli insanlardır. Dolayısıyla kadınlarımızın hayatımızda ayrı bir yeri var. Kadın sevgidir, kadın umuttur, kadın emektir, kadın dayanışmadır. Gerçekten son dönemde yapılan çalışmalarla kadınımız hem ekonomik anlamda hem de sosyal anlamda giderek daha da güçlenmektedir. Bu konuyu hükumetimiz de çok önemsiyor. Dolayısıyla kadınlarımız sadece evde değil, kadınlarımızın her alanda aktif olarak yer almasını istiyoruz. Bu konuda da toplumsal cinsiyetin eşitliğinin düzenlenmesiyle ilgili de birçok kanun düzenlenmeleri de yapılıyor. İstiyoruz ki güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum ve güçlü yarınlar olsun. Ben, özellikle de kadına her konuda destek sunan Şehitkamil Belediye Başkanımıza, böylesine anlamlı bir serginin açılmasında olan emeklerinden dolayı yürekten teşekkür ediyorum. Bugün sergide emeği geçen tüm hanım kardeşlerimizi de emeklerinden dolayı tebrik ediyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüzü en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.
Yapılan konuşmanın ardından serginin açılışı yapıldı. Açılışı yapılan sergideki eserler, büyük dikkatle incelendi ve büyük beğeni topladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te 248 aileye bedava 184 büyükbaş ve 2 bin 567 küçükbaş hayvan dağıtıldı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 248 aileye bedava 184 büyükbaş ve 2 bin ...
Tiryakioğlu ailesinin acı günü
YEREL HABERLER Tiryakioğlu ailesinin acı günü
Yaralı atmacaya sahip çıktılar
YEREL HABERLER Yaralı atmacaya sahip çıktılar
Milletvekili Taşdoğan’dan kadınlar günü mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Taşdoğan’dan kadınlar günü mesajı
Azmin zaferi ‘Başaramazsın’ dedikleri sporda Türkiye şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Azmin zaferi ‘Başaramazsın’ dedikleri sporda Türkiye ...
Kadın Taraftarlar Derneği Başkanı Sırakaya'dan kadınları günü mesajı Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği Başkanı Mezine Sırakaya: “Türk Kadını her alanda olduğu gibi sporda da başarıyı yakalamıştır”
YEREL HABERLER Kadın Taraftarlar Derneği Başkanı Sırakaya'dan ...
8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği SANKO Park’ta “İyilik Dolu Bir Söyleşi” yapan Ayşe Arman: “Sadece 8 Mart’ta değil her fırsatta yaşasın kadınlar diyorum” Empati Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hale Konukoğlu: “En büyük gururumuz Gaziantep’e iki okul kazandırmak oldu”
YEREL HABERLER 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği SANKO Park’ta ...
Anka'da Kadınlar Günü kutlandı
YEREL HABERLER Anka'da Kadınlar Günü kutlandı
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde kadınlar günü kutlandı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde kadınlar günü ...
(Görüntülü) Gaziantep FK - Trabzonspor maçının ardından
YEREL HABERLER (Görüntülü) Gaziantep FK - Trabzonspor maçının ...
(Görüntülü) Suriye'deki üslere obüs sevkiyatı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Suriye'deki üslere obüs sevkiyatı
Sınıra obüs sevkiyatı
YEREL HABERLER Sınıra obüs sevkiyatı
Gaziantep FK - Trabzonspor maçının ardından
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Trabzonspor maçının ardından
Gabriel Margarit: “Taktik olarak bugün kusursuz oynadık”
YEREL HABERLER Gabriel Margarit: “Taktik olarak bugün kusursuz ...
Hüseyin Cimşir: “Öne geçmemize rağmen topa sahip olamıyoruz”
YEREL HABERLER Hüseyin Cimşir: “Öne geçmemize rağmen topa sahip ...
Suriye'deki üslere obüs sevkiyatı
YEREL HABERLER Suriye'deki üslere obüs sevkiyatı
Gaziantep FK - Trabzonspor: 1-1
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Trabzonspor: 1-1
Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç ...
Gaziantep FK - Trabzonspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Trabzonspor (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk ...
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Trabzonspor: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Trabzonspor: 0 (Maç ...
GAGİAD'dan 8 Mart Kadınlar Günü mesajı
YEREL HABERLER GAGİAD'dan 8 Mart Kadınlar Günü mesajı
Halk sağlığı için toplu taşımada temiz ulaşım
YEREL HABERLER Halk sağlığı için toplu taşımada temiz ulaşım
Savunma sanayide dijital dönüşüm GAÜN’de "Savunma Sanayisinde Yerlileşme ve Millileşme Hareketleri" konuşuldu
YEREL HABERLER Savunma sanayide dijital dönüşüm GAÜN’de "Savunma ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X