Büyükşehir’den fidan dikimi seferberliği Gaziantep yeşil alanlarıyla büyüyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Yardım Sevenler Derneği tarafından organize edilen “Hatıra Ormanı” açılış törenine katıldı.

“Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller” sloganından hareketle gençlerle ve çocuklarla bir araya gelen Şahin, birçok fidanı toprakla buluşturdu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Yeşil Gaziantep” projesi kapsamında 27 milyon fidan dikimini hayata geçirmek amacıyla çalışmalarına ivme kazandırdı. Yeşil alanların önemini anlatmak adına Şahin, gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmak için fidan dikimi çalışmalarına ağırlık verdi.

Çocuklar ve gençler siz bu işin bilgi fidanlarısınız

Açılış töreninde konuşan Başkan Şahin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 100’üncü yılına taşıma ve dünyanın 10’uncu ekonomisi olma hedefine ülke olarak emin adımlarla ilerlediklerini belirterek, “Güneşin hepimizi ısıttığı bir gün yaşıyoruz. Ama bizim için de özel bir gündeyiz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’müz kutlu olsun. Kadın anadır, yardır. Kadınsız demokrasi, kalkınma olmaz. Kadınıyla erkeğiyle bu amaca doğru ilerleyeceğiz. Yardımsever olmak çok özel. Demokrasimizin en güzel ayağıdır. Hiç tanımadığımız bir çocuk için burs vermek, onun hayatına dokunmak. Hiç tanımadığını bir engellinin önündeki engeli kaldırmak. Bir gencin, bir kadının ve bir çocuğun yaşamına dokunmak, gönlüne dokunmak o kadar önemli bir duygu ki. O yüzden yardım sevenler derneğini kuran ve emeği geçen herkese şehrim ve ülkem adına çok teşekkür ediyorum. Bu güzel güneşin altında çok özel bir projedeyiz. Dünyayı cennete dönüştürmeliyiz. Cennet deyince aklımıza; yeşil, su, güzellik geliyor. İşte, bu dünyada küresel ısınmanın en yoğun yaşandığı şu dönemde bize düşen dünyayı cennete dönüştürmektir. Yaklaşık bir ay önce Sanayi Bakanlığı’nın daveti üzerine Antarktika’ya gittik. Toplamda 60 saatlik bir yolculuk yaptık. Bu yolculuk bizim için çok önemliydi. Buzullar eriyor. Çocuklar ve gençler bu işin bilgi fidanlarısınız. Buzulun erimesi beraberinde birçok sıkıntıyı da getiriyor. Eridiği zaman güneşin zararlı ışınlarını yansıtıyor. Zararlı ışınların direk dünyaya gelmesine neden oluyor. Bunun adı küresel ısınmadır. Çok tehlikeli bir dönem geçiriyoruz. Buzullarla birlikte okyanustaki hareketlerin 3’te birinin azaldığını yetkililer söylüyor. Büyük bir ekosistem var dünyada. Bu ekosistem bozulursa bunun en ağır faturalarını yine insanlar ödeyecek” dedi.

“27 milyon iddialı bir rakam ama biz de iddialıyız”

Çocukları ve gençleri çok bilinçli bir şekilde geleceğe hazırlanması gerektiğine dikkati çeken Şahin, “Kişi başına düşen oksijen oranını artırmamız gerekiyor. Dolayısıyla bugün sadece ’bir fidanımız olsun’ diyerek buraya gelmedik. Yarının çocukları için yaşanabilir bir dünya bırakmak istediğimiz için burada bulunuyoruz. Bu Pazar günü buraya gelmek zorunda değilsiniz. Ama geldiniz ve fidan dikeceksiniz birazdan. Bunun için sizlere çok teşekkür ediyorum. 27 milyon fidan iddialı bir rakam ama biz de iddialıyız. Bundan 99 yıl önce büyük bir direniş vardı. 6 bin 317 şehit verdi bu şehir. Bu coğrafya çok önemli. Bizim bu coğrafyada çok güçlü olmamız lazım. Artık zenginliğin adın ekonomi değil, beşeri sermayenin önemi giderek artıyor. Bizim zenginliğimiz yetişmiş insan gücüdür. İşte o yüzden çocuklarımızı geliştirmek için çağa uygun hareket etmemiz gerekiyor. Çağ, bilgi ve teknoloji çağı; bizim çocuklarımızı bu düşünceden hareketle yetiştirmemiz şart. Bilgi güçtür iktidar yapar. Bu coğrafyada bilgili olmalıyız. Bizim iki sloganımız var; ilki ‘Ben okuyorum Gaziantep okuyor’ zihnimizi geliştirmemiz lazım. Sizlere fırsat vermemiz çok önemlidir. Yarının önemli yerlere gelmiş insanları arasında bulunacaksınız ancak her şeyden önemlisi de iyi insan olacaksınız. İkinci sloganımız, ‘Spor Dostu Gaziantep’ çocuğuyla, kadınıyla yükselen’ Gaziantep diyoruz. Amacımız kentin spor kültürünü güçlendirmektir” şeklinde konuştu.

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Gaziantep Şubesi Başkanı Yıldız Hoylu da Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in sağladığı alanla küresel ısınmaya karşı bir nebze de olsa bir adım attıklarını dile getirerek, “Hepinizi kutluyorum. Bu yıl derneğimizin 92’nci yılını kutluyor, her yıl öğrencileri okutmaya bakıyoruz. Bu işte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

TEMA Vakfı Gaziantep İl Temsilcisi Muharrem Katıoğlu, ise kutsal bir görev için burada bulunduklarını aktararak, “Törene vesile olan Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Yardım Sevenler Derneği’ne çok teşekkür ediyorum. Gaziantep’te çok büyük bir hedefimiz var. Gaziantep’i en yeşil alanlar arasında öne çıkarmak için bu uğurda bir çığır açmak istiyoruz. 27 milyon fidan hedefiyle yola çıktık. Bu çalışma da bu hedef doğrultusunda kayıtlara geçecektir. Ayrıca bugün dünya kadınlar günü olması dolayısıyla bütün kadınların gününü kutluyorum” diye konuştu.

Programın ardından protokol ve TEMA Vakfı gönüllüleriyle fidan dikimine geçti.

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