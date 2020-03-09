Devrilen motosikletin sürücüsü emekli polis öldü

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Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü emekli polis memuru Abdulkadir Doğan (67) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde İdilli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Emekli polis memuru Abdulkadir Doğan, 27 SB 376 plakalı motosikletiyle evine giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücü ise yola sonucu savruldu. Doğan yaralanırken, kazayı örenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri yerde yatan Doğan´ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Doğan´ın cesedi otopsi için Gaziantep Adli Tıp kurumuna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2020-03-09 00:14:31



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