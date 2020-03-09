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Köy takımından federasyona! Tarihi Dülük Mahallesi sakinleri kendi süper liglerini kurdu 8 takımlı ligde 250 futbolcu mücadele ediyor

İHA

Dünyanın en eski yerleşim alanlarından biri olan Gaziantep'in Dülük Mahallesi'nde, 8 takım ve 250 futbolcunun katılımıyla önce Dülük Futbol Federasyonu ardından da Dülük Süper Ligi kuruldu. Maçlarını toprak sahada oynayan takımlar, tartışmalı kararlarda ise VAR hakemi olarak atanan ve maçı başladığı andan itibaren pür dikkat saha kenarından izleyen gözlemciye başvuruyorlar.

Köy takımından federasyona! Tarihi Dülük Mahallesi sakinleri kendi süper liglerini kurdu 8 takımlı ligde 250 futbolcu mücadele ediyor

Dünyanın en eski yerleşim alanlarından biri olan Gaziantep’in Dülük Mahallesi'nde, 8 takım ve 250 futbolcunun katılımıyla önce Dülük Futbol Federasyonu ardından da Dülük Süper Ligi kuruldu. Maçlarını toprak sahada oynayan takımlar, tartışmalı kararlarda ise VAR hakemi olarak atanan ve maçı başladığı andan itibaren pür dikkat saha kenarından izleyen gözlemciye başvuruyorlar.
Dünyanın en eski yerleşim alanlarından biri olan ve Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi sınırlarında bulunan 3 bin nüfuslu Dülük Mahallesi, bu sefer bin yılları aşan tarihi ile değil, futbola olan tutkusuyla dikkat çekti. Yaşlısıyla, genciyle bir araya gelen Dülük Mahallesi erkekleri, önce kendi futbol federasyonlarını, sonra da 8 takımlı kendi Süper Lig’lerini kurdu. Mahallenin kadınları ise Dülük Süper Lig’ine tribünden destek oldu.

"Tartışmalı kararlarda VAR"
Yaklaşık 3 bin nüfuslu köyde Dülük Futbol Federasyonu bünyesinde kurulan Dülük Süper Lig’inde 8 takım yer alıyor. Yaşlısıyla, genciyle 250 futbolcunun ter döktüğü ligde, maçlar çift devre lig usulüne göre oynanıyor, her pazar oynanan maçların ardından kazanan takımlar hanesine 3 puan, berabere kalan takımlar da 1 puan yazdırıyor. Kaybeden takımlar ise toprak sahadan boynu bükük ayrılırken, sezon sonu ligi zirvede bitiren takım kupa ve madalya ile ödüllendiriliyor. Ligde oynanan maçlardaki tartışmalı kararlara ise saha kenarlarındaki sandalyelerinde oturarak pozisyonları pür dikkat takip eden VAR hakemleri müdahale ediyor.

Gençler için kuruldu, bütün mahalleye yayıldı
Yaklaşık 6 yıl önce, Dülük Mahallesi’nin önde gelenleri tarafından özellikle gençleri kötü alışkanlıklardan alıkoymak için Dülükspor, Özdülükspor, Osmanlıspor, Dirilişspor, Selçukluspor, Antikşehirspor, İstiklalspor ve Modelspor takımlarının katılımıyla kurulan Dülük Süper Ligi, zamanla bütün mahalleye yayıldı. Mahallenin toprak sahasından oynana maçlarda 17 yaşındaki bir genç ile 55 yaşındaki bir yetişkin, baba ile oğul, amca ile yeğen aynı anda ter dökmeye başladı. Dülük Mahallesi’ndeki bu manzara kısa zamanda kent protokolünün de dikkatini çekti.

Kent protokolü malzeme desteği sağladı, maçları izledi
Mahallede, futbola olan tutkuyu gören Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek ve Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Dülük Süper Ligi’ne malzeme desteğinde bulunup, pazar günleri şölen havasında oynanan ve büyük bir çekişmeye sahne olan bazı maçları da yerinde takip ediyor.
Dülük Süper Ligi’nde oynanan bazı maçları yerinde takip eden ve takımlara malzeme desteği sağlayan Gaziantep Valisi Davut Gül, “Biz, ‘Spor Şehri Gaziantep’ projesi kapsamında sporu kentin tamamına yaymayı hedefliyoruz. Bunu kırsal mahallelerde de yapıyoruz. Dülük Mahallemizde de 8 takım ve 250 sporcunun katılımıyla bir lig kurulmuş. Biz de Büyükşehir Belediyesi ile bu takımlara çeşitli malzeme desteklerinde bulunarak yanlarında olduğumuzu göstermek istedik. Ben emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.

“Sporda Gaziantep modeli oluşturacağız”
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kenti her alanda olduğu gibi sporda da geliştirmek istediklerini belirterek, “Bugün Dülük gibi kırsal bir mahallemizde 8 takımdan oluşan bu lig kurulduysa ve burada kendi içinde büyük bir organizasyon oluşturulduysa bu güzel bir çalışmanın alt yapısının oluştuğunu gösteriyor. Biz bundan örnek alarak bir Gaziantep modeli oluşturacağız. Sporu ile yükselen Gaziantep şehri için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“Lig sayesinde mahallede sevgi, saygı ve hoşgörü arttı”
Dülük Mahallesi Muhtarı Hasan Diken, kurulan lig sayesinde gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaştığını aktararak, “Köyümüzde yaklaşık 6 yıldır bu lig devam ediyor. Toplamda 8 takımdan 250 futbolcu ligde yer alıyor. Ligde mücadele eden takımların tamamı Dülük Mahallesinde yaşayan insanlardır. Bu lig sayesinde mahallemizdeki sevgi, saygı ve hoşgörü ortamı arttı. Gençler kötü alışkanlıklardan uzaklaştı. Takımlarda baba, oğul, yaşlı, genç, amca, yeğen gibi herkes yer alabiliyor. Bu takımlarımızda iyi oynayan oyuncuları Gaziantep FK alt yapısına gönderiyoruz” dedi.

“250 futbolcunun hakkını yememek için Dülük Süper Ligi’ni kurduk”
Amatör ligde yer alacak bir takım kurup 25 futbolcu oynatmak yerine kendi mahallerinde lig kurup 250 futbolcunun hakkını gözettiklerini söyleyen Dülükspor Başkanı Ahmet Bilen, “Yıllar önce amatör futbol takımı kurmak yerine mahallemizde bulunan 250 futbolcunun hakkını yememek için Dülük Süper Ligi’ni kurduk. Biz bu ligi 6 yıl önce gönüllülük esasına göre başlattık. Köyümüzde 8 takım ve 250 futbolcu bulunmaktadır. Buradaki futbolcuların tamamı Dülük Mahallesi’nde yaşayan insanlar. Biz burada tüm futbol kuralların uyguladık. Hatta kendi VAR sistemimizi bile oluşturduk. Ligde yer alan 250 futbolcumuzun hepsi kendi mahallemizden ama biz takımları başka mahallerden sadece bir tane yabancı oyuncu transfer etme hakkı da veriyoruz. Takımlarımızda 17 ile 55 yaş aralığında futbolcular yer alıyor” ifadelerine yer verdi.

“Futbolcu sayımız çok olunca lig kurduk”
Dülük Futbol Federasyonu Başkanı Rasim Durmaz ise mahallerinde çok sayıda futbolcu bulunduğu için lig kurduklarını belirterek, “Yıllar önce mahallemizde iki takım vardı ama futbolcu sayımız çok olduğu için oyuncu seçimleri sonrası kadroya giremeyen oyuncularda kırgınlıklar, küskünlükler oluyordu. Biz de durum böyle olunca kendi federasyonumuzu ve ligimizi kurmaya karar verdik. Sonrasında da gençlerimizi ve mahallemizdeki erkekleri kötü alışkanlıklardan ve kahveden uzak tutmak için 6 yıl önce ligi kurduk ve şuan bu noktaya kadar geldik. Biz bu lig sayesinde mahallemizdeki sevgi ve saygı ortamını da güçlendirdik” şeklinde konuştu.

“Oğlumla aynı takımda oynuyorum”
Ligde yer alan takımlardan Dülükspor’un 42 yaşındaki kaptanı Mehmet Ali Demir, “Ben 42 yaşındayım ve şu an bu lig sayesinde oğlumla aynı takımda oynuyorum ve çok gurur verici bir durum. Biz bu ligi 6 yıl önce başlattık ve şuanda da iyi bir şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz. Burada baba oğul, amca yeğen, dayı yeğen beraber oynuyoruz. Hafta içi işimiz yapıp hafta sonunu bu şekilde değerlendiriyoruz. Yetkililer de bize çok destek oluyor. Onlardan sahamızı biraz daha iyileştirmelerini de istiyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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