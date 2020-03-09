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(Görüntülü) Köyde 8 takım ile kurulan "süper lig"de profesyonel kurallar geçerli

DHA

(Görüntülü) Köyde 8 takım ile kurulan "süper lig"de profesyonel kurallar geçerli


Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'in Dülük Mahallesi'nde 250 sporcu ile oluşturulan 8 takım kendi aralarında lig kurdu. "Dülük Süper Ligi" adı verilen organizasyonda, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) uyguladığı kurallar lige uyarlandı.
Dülük Mahallesi'nde 6 yıl önce 8 takımla başlayan Dülük Süper Ligi'nde kendi imkanları ile toprak sahada mücadele eden ekipler, VAR sisteminden ofsayt kuralına kadar profesyonel liglerde uygulanan kurallara göre futbol oynuyor. Her hafta pazar günü köyün toprak sahasında buluşan mahalleli de maçları dikkatle takip ediyor.
Ligde mücadele eden takımlardan Dülükspor'un başkanı Ahmet Bilen, futbolun mahallede birleştirici bir unsur olduğunu belirterek, "Köyde 6 yıl önce bu ligi kurduk. Gayet güzel gidiyor. Tamamen gönüllü beraberlik ile bir araya geldik. Mahalleli ligi gayet dikkatle takip ediyor. Biz burada güzel şeyler başardık. Bir farkındalık yaratmak istedik ve başardık'' dedi.
YABANCI KONTENJANI UYGULANMAYA BAŞLADI
Mahallede lig için kurulan ve 7 üyesi bulunan federasyon da puan tablosundan transfer işlemine kadar her bir aşamanın kuralına uygun olup olmadığını denetliyor. Her yıl 1 hafta süren transfer döneminde ise futbolcular kendi rızaları ile takım değiştirebiliyor. 5 yıl boyunca mahallenin nüfusuna kayıtlı sporcularla devam edilen ligde, federasyon bu yıl 1 yabancı oyuncu kontenjanına izin verdi. Böylece mahallenin nüfusuna kayıtlı olmayan 1 oyuncunun ligde oynamasına olanak sağlandı.
VAR SİSTEMİ UYGULANIYOR
Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi için de kendince çözüm bulan federasyon, üzerinde VAR yazılı sandalyeyi saha kenarına koyarak bir hakem aracılığı ile bu uygulamayı kamerasız şekilde hayata geçirdi. Müsabaka esnasında maçın hakemi ile kenarda oyunu takip eden VAR hakemi tartışmalı pozisyonlarda birlikte kararlar veriyor.
İlk olarak tek hakemle müsabakaların idare edildiğini söyleyen Dülükspor Başkanı Ahmet Bilen, "İlk başta tek hakem ile başladık. Sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu VAR sistemine geçince biz de kendi imkanlarımız ile VAR sistemi kurduk. TFF'nin bütün kuralları bizim ligimizde de geçerlidir. Biz köy olarak amatör spor kulübü kurmayı çok düşündük ama sporcu sayımız fazla olduğu için böyle bir yöntem denedik'' ifadelerini kullandı.
FEDERASYON VE TAKIMLARIN DİSİPLİN KURULLARI VAR
Tam anlamıyla profesyonel bir lig gibi her aşamayı kuralına uygun yürüten mahallelinin kendi aralarında kurduğu takımlarda ve federasyonda disiplin kurulları da bulunuyor. Kurallara uymayan futbolculara kurullar tarafından ceza veriliyor.
BABA-OĞUL AYNI TAKIMDA, KARDEŞLER RAKİP
Ligde 17 yaşından 55 yaşına kadar sporcular top koşturuyor. Baba ve oğulun aynı takımda oynadığı, iki kardeşin ise rakip olduğu ekiplerin kıyasıya mücadele devam ediyor. Takımlarda her yaştan ve meslekten sporcunun bulunduğunu anlatan Ahmet Bilen, ''55 yaşında futbolcumuz da var 17 yaşında oynayan futbolcumuz da var. Biz sahamızın ve fiziki imkanlarımızın profesyonelleştirilmesini istiyoruz. İmkan verilirse daha çok şeyler yapmak istiyoruz. Aynı takımda oynayan baba oğul var. İki kardeşin rakip olduğu takımlar var. Bu şekilde güzel bir kaynaşma ortamımız var" diye konuştu.
KADINLAR MAÇLARI İZLİYOR
Mahallede oturan kadınlar da Dülük Süper Ligi'ni yakından takip ediyor. Kadınlar pazar günleri müsabakaların yapıldığı sahaya gelerek maçları izliyor. Ahmet Bilen, ilgiden memnun olduklarını dile getirerek, ''Bu şekilde bir farkındalık yaratmak istedik ve başarıyoruz. Köydeki kadınlar da buraya maçları izlemeye geliyorlar"' dedi.
KENT YÖNETİCİLERİNDEN DESTEK
Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de maçların oynandığı sahaya gelerek sporcularla görüştü. Takımlara daha önce malzeme desteği sağladıklarını söyleyen Vali Davut Gül, desteklerinin devam edeceğini vurguladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de, Gaziantep'i spor şehri yapmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti. Şahin, mahallelinin bu organizasyonunu önemli bulduğunu vurguladı, spor tesisi konusundaki çalışmalarından söz etti.
"GENÇLER KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAK DURSUN BİZE YETER"
Mahallede kurulan Dülük Futbol Federasyonu'nun (DFF) Başkanı Rasim Durmaz, futbolun aralarındaki kaynaşmayı ve saygıyı artırdığını söyledi. Profesyonel liglerdeki kuralları uygulamaya çalıştıklarını kaydeden Durmaz, bu organizasyon ile gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmasını da sağladıklarını söyledi.
Ligde top koşturan futbolcular, görev yapan hakemler ve kulüp yöneticileri ile federasyon üyeleri, tesis ve spor malzemesi konusunda kendilerine desteğin devamını istedi.DHA-Spor Türkiye-Gaziantep
2020-03-09 12:16:05

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