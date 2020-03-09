HKÜ’de kariyer rüzgarı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Kariyer Merkezi, öğrencilerini meslek hayatına bir adım önde hazırlamak ve kariyer kapılarını aralayan yöntemler hakkında bilgilendirmek amacıyla “Özgeçmiş Hazırlama Teknikleri ve Yetenek Kapısı Tanıtımı” konulu seminer düzenledi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi destekleriyle işveren ve iş arayanları bir araya getiren internet platformu olan ’Yetenek Kapısı’ hakkında bilgilendirme yapan HKÜ Kariyer Merkezi Koordinatörü Sevda Gül Gündüz, öğrencilerin, mezunların ve işverenlerin de bu platformda bir araya gelebileceklerine dikkat çekti.

Öğrencilere, mülakat öncesi ve mülakat esnasında dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Sevda Gül Gündüz, mülakat öncesi başvuru yapılacak yer hakkında araştırma yapılması ve firma hakkında bilgi sahibi olunması gerektiğini ifade etti. Mülakat esnasında iyi bir dinleyici olmanın etkili olacağını söyleyen Gündüz, sorulara düşünerek cevap verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kariyer Merkezi tarafından kariyer danışmanlığı hizmeti verileceğini belirten Gündüz, öğrencilere Kariyer Merkezi’nin öneminden bahsetti. 2021 Nisan’da Gaziantep’te düzenlenecek olan İpekyolu Kariyer Fuarı hakkında da bilgilendirme yapan Gündüz, fuara katılabilmek için öğrencilerin, Yetenek Kapısı çevrimiçi randevu sistemiyle başvuru yapabileceklerini söyledi.

Özgeçmiş nasıl hazırlanır

Öğrencilerin mezun olmadan özgeçmişlerini hazırlamaları, iş yaşamına hazırlanırken adapte sürecini iyi değerlendirmeleri ve kendilerini geliştirmeleri gerektiğini vurgulayan HKÜ Eğitim Fakültesi Arş. Gör. Ahmet Ayaz ise, “Özgeçmiş Hazırlama Teknikleri” konulu sunumunu gerçekleştirdi.

İş başvurusu, staj başvurusu ve eğitim başvurusu için hazırlanacak özgeçmişlerin nasıl hazırlanması gerektiğini anlatan Ayaz, ilk adım olarak kedini ve kurumu tanımanın önemine dikkat çekti. Güçlü yönler ve geliştirilebilir yönlerin bahsedilmesi gerektiğini söyleyen Ahmet Ayaz, HKÜ Kariyer Merkezi Web Sitesi, Yetenek Kapısı ve Europass gibi platformlardan özgeçmiş hazırlama desteği alabileceklerini ifade etti.

Yoğun ilgi ile gerçekleşen “Özgeçmiş Hazırlama Teknikleri ve Yetenek Kapısı Tanıtımı” programı, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

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