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Tekerlekli sandalye aküsü çalan şahıs yakalandı

İHA

Gaziantep'te tekerlekli sandalye aküsü çalan şüpheli şahıs çaldığı akü ile birlikte suçüstü yakalandı.

Tekerlekli sandalye aküsü çalan şahıs yakalandı

Gaziantep’te tekerlekli sandalye aküsü çalan şüpheli şahıs çaldığı akü ile birlikte suçüstü yakalandı.
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yaprak Mahallesi’nde elinde tekerlekli sandalye aküsü olan bir şahsı durdurdu. Şahıs ve elindeki akü ile ilgili yapılan incelemede, akünün çalıntı olduğu tespit edildi. Şahsın aküyü bir tekerlekli sandalyeden çaldığı belirlendi.
Çalınan akü sahibine teslim edilirken şüpheli hakkında yasal işlem başlandığı belirtildi.

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