GTO komisyonu Küçükcan için toplandı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) bünyesinde geçtiğimiz kasım ayında, İnşaat Mühendisi Korkut Küçükcan’ın cami inşaatında hayatını kaybetmesinin ardından oluşturulan komisyon çalışmalarına başladı.

Üyelerinin tamamı mühendis ve mimarlardan oluşan “Korkut Küçükcan Komisyonu”nun hedefinin bir daha böylesi acı olayların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını desteklemek olduğunu söyleyen GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, komisyon ve çalışmaları hakkında bilgiler paylaşarak, "Bildiğiniz üzere geçtiğimiz kasım ayında Akkent Camii’nde yaşanan bir iş kazası sonucu şehrimiz acı bir kayıp yaşadı. İnşaat Mühendisi Korkut Küçükcan genç yaşta hayata veda etti. Bu olayın ardından Odamız bünyesinde bir komisyon oluşturacağımız bilgisini kamuoyuyla da paylaşmıştık. Odamız, “27 Nolu Mühendisler, Mimarlar ve Yapı Denetim Firmaları”, “29 Nolu AltÜst Yapı İşleri ve Kooperatifler” ve “31 Nolu İnşaat Müteahhitleri” Meslek Komite ve Meclis Üyelerinden oluşan komisyon kurularak çalışmalarına başladı”

Komisyonun ilk toplantısında iş kazası için hazırlanan bilirkişi raporunun okunarak değerlendirdiğini söyleyen Yıldırım, merhumun ailesi ile de iki defa görüşüldüğünü kaydetti.

Yıldırım, “Komisyonumuz ilk toplantısında yaşanan iş kazasına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunu değerlendirdi. Ardından merhumun baba ve eşini ziyaret ederek toplantıya davet ettiler. İkinci toplantıda, merhumun babası Kemal Küçükcan ve eşi Zeynep Küçükcan misafir edilerek görüş alışverişinde bulunuldu. Biz iş dünyasının temsilcisi bir kurum olarak böylesi acı olayların yaşanmaması, bu konuda bir farkındalık oluşturmak için bu komisyonu oluşturduk. Böylesi acı olaylar yaşanmaması için neler yapılabilir, iş dünyasının ve karar vericiler hangi adımları atmalı, sorunlar ve çözüm önerileri neler olabilir bunları bulabilmek için komisyonumuz büyük bir özveri ile çalışıyor. Ben bu vesile ile komisyon üyelerimiz, Ahmet Özgözükara, Necdet Kılıç, Ömer Saraçoğlu, Caner Sezer, Ahmet Onur Karabay, Mehmet Emin Yıldız, Yusuf Temizer, Bekir Sıtkı Severoğlu, Murat Karakaş, Yılmaz Çınar, Mesut Girişken ve Mehmet Hakan Törer’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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