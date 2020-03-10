GTO komisyonu Küçükcan için toplandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

GTO komisyonu Küçükcan için toplandı

İHA

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) bünyesinde geçtiğimiz kasım ayında, İnşaat Mühendisi Korkut Küçükcan'ın cami inşaatında hayatını kaybetmesinin ardından oluşturulan komisyon çalışmalarına başladı.

GTO komisyonu Küçükcan için toplandı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) bünyesinde geçtiğimiz kasım ayında, İnşaat Mühendisi Korkut Küçükcan’ın cami inşaatında hayatını kaybetmesinin ardından oluşturulan komisyon çalışmalarına başladı.
Üyelerinin tamamı mühendis ve mimarlardan oluşan “Korkut Küçükcan Komisyonu”nun hedefinin bir daha böylesi acı olayların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını desteklemek olduğunu söyleyen GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, komisyon ve çalışmaları hakkında bilgiler paylaşarak, "Bildiğiniz üzere geçtiğimiz kasım ayında Akkent Camii’nde yaşanan bir iş kazası sonucu şehrimiz acı bir kayıp yaşadı. İnşaat Mühendisi Korkut Küçükcan genç yaşta hayata veda etti. Bu olayın ardından Odamız bünyesinde bir komisyon oluşturacağımız bilgisini kamuoyuyla da paylaşmıştık. Odamız, “27 Nolu Mühendisler, Mimarlar ve Yapı Denetim Firmaları”, “29 Nolu AltÜst Yapı İşleri ve Kooperatifler” ve “31 Nolu İnşaat Müteahhitleri” Meslek Komite ve Meclis Üyelerinden oluşan komisyon kurularak çalışmalarına başladı”
Komisyonun ilk toplantısında iş kazası için hazırlanan bilirkişi raporunun okunarak değerlendirdiğini söyleyen Yıldırım, merhumun ailesi ile de iki defa görüşüldüğünü kaydetti.
Yıldırım, “Komisyonumuz ilk toplantısında yaşanan iş kazasına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunu değerlendirdi. Ardından merhumun baba ve eşini ziyaret ederek toplantıya davet ettiler. İkinci toplantıda, merhumun babası Kemal Küçükcan ve eşi Zeynep Küçükcan misafir edilerek görüş alışverişinde bulunuldu. Biz iş dünyasının temsilcisi bir kurum olarak böylesi acı olayların yaşanmaması, bu konuda bir farkındalık oluşturmak için bu komisyonu oluşturduk. Böylesi acı olaylar yaşanmaması için neler yapılabilir, iş dünyasının ve karar vericiler hangi adımları atmalı, sorunlar ve çözüm önerileri neler olabilir bunları bulabilmek için komisyonumuz büyük bir özveri ile çalışıyor. Ben bu vesile ile komisyon üyelerimiz, Ahmet Özgözükara, Necdet Kılıç, Ömer Saraçoğlu, Caner Sezer, Ahmet Onur Karabay, Mehmet Emin Yıldız, Yusuf Temizer, Bekir Sıtkı Severoğlu, Murat Karakaş, Yılmaz Çınar, Mesut Girişken ve Mehmet Hakan Törer’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) 'Glutensiz kafede' 300 çeşit ürün üretiliyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'Glutensiz kafede' 300 çeşit ürün ...
‘Paça için Korona virüsten korunun’
YEREL HABERLER ‘Paça için Korona virüsten korunun’
'Glutensiz kafede' 300 çeşit ürün üretiliyor
YEREL HABERLER 'Glutensiz kafede' 300 çeşit ürün üretiliyor
Otomobil şarampole devrildi; sürücü yaralı, eşi öldü
YEREL HABERLER Otomobil şarampole devrildi; sürücü yaralı, eşi öldü
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sanko Üniversitesi’nde Kadınlar Günü kutlandı
YEREL HABERLER 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sanko Üniversitesi’nde ...
Otomobil dereye uçtu: 1 ölü 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil dereye uçtu: 1 ölü 1 yaralı
15 bin 30 paket kaçak sigara kağıdı ele geçirildi
YEREL HABERLER 15 bin 30 paket kaçak sigara kağıdı ele geçirildi
AB’ye ihracatta yaşanan sorunlar GTO’da konuşuldu
YEREL HABERLER AB’ye ihracatta yaşanan sorunlar GTO’da konuşuldu
GAÜN’de savunma sanayi etkinliği Rektör Gür: “Vatanı kurtarmak kolay değil”
YEREL HABERLER GAÜN’de savunma sanayi etkinliği Rektör Gür: “Vatanı ...
(Görüntülü) Yolda bulduğu parayı polise teslim etti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yolda bulduğu parayı polise teslim etti
Gaziantep'te huzur güven uygulaması
YEREL HABERLER Gaziantep'te huzur güven uygulaması
Yolda bulduğu parayı polise teslim etti
YEREL HABERLER Yolda bulduğu parayı polise teslim etti
Tekerlekli sandalye aküsü çalan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Tekerlekli sandalye aküsü çalan şahıs yakalandı
GKV’li basketbol şampiyonlarına üstün başarı madalyası Türkiye finallerine yükselen GKV Özel Liseleri Gaziantep için bir ilki başardı
YEREL HABERLER GKV’li basketbol şampiyonlarına üstün başarı ...
HKÜ’de kariyer rüzgarı
YEREL HABERLER HKÜ’de kariyer rüzgarı
İnci Kolej’inde erken kayıt kampanyası başladı
YEREL HABERLER İnci Kolej’inde erken kayıt kampanyası başladı
Banyoda mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Banyoda mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı
Müşteri gibi girdi, cüzdanı alıp gitti Gaziantep’te yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamerasına anbean yansıdı
YEREL HABERLER Müşteri gibi girdi, cüzdanı alıp gitti Gaziantep’te ...
(Görüntülü) Otomobilde 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Otomobilde 3 kilo uyuşturucu ele ...
(Görüntülü) Köyde 8 takım ile kurulan süper ligde profesyonel kurallar geçerli (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Köyde 8 takım ile kurulan süper ligde ...
(Görüntülü) Köyde 8 takım ile kurulan "süper lig"de profesyonel kurallar geçerli
YEREL HABERLER (Görüntülü) Köyde 8 takım ile kurulan "süper lig"de ...
(Görüntülü) Gaziantep'te, 6 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Gaziantep'te, 6 hırsızlık şüphelisi ...
Mehmet Büyükekşi’den iddialı açıklamalar Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi: "Dokuz final maçımız kaldı, hedefimiz ilk 10" "Trabzonspor maçında terimizin son damlasına kadar savaştık"
YEREL HABERLER Mehmet Büyükekşi’den iddialı açıklamalar Gaziantep FK ...
Büyükşehir GAP Tarım Fuarı’na damga vurdu Büyükşehir’in tarım standına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Büyükşehir GAP Tarım Fuarı’na damga ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X