GAGİAD'dan 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı ziyareti

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer ve Yönetim Kurulu Üyeleri Gaziantep 5.Zırhlı Tugay Komutanı Hacı Halil Osma’yı makamında ziyaret etti.

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetimi, 5.Zırhlı Tugay Komutanı Hacı Halil Osma’yı makamında ziyaret etti.

GAGİAD Başkanı Cihan Koçer konuşmasında, Gaziantep’in tüm kurum, kuruluşlar ve sivil toplum örgütleriyle birlikte ortak akılla hareket ederek şehre katkı sağladıklarını dile getirdi. Koçer; “Sınır ötesinde Türk halkının güvenliği ve asayişi için sağladığınız kıymetli katkılar için sizlere teşekkürlerimizi sunarız. Kahraman Türk Ordusunun, vatanımızın bir bütün olmasında çok önemli bir yapı taşı olduğu muhakkak bir gerçektir. GAGİAD olarak her zaman askerimizin, polisimizin, güvenlik güçlerimizin ve şehit ailelerimizin yanındayız. Bizlerde birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunun bilinciyle şehrimiz için kararları şehrimizin kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile ortak akılla birlikte alıyoruz. Böylece hem şehrimiz kazanıyor, hem de demokrasi ve saydamlık sağlanıyor” diye konuştu. 5.Zırhlı Tugay Komutanı Osma ise, sivil toplum kuruluşlarının Gaziantep için önemini ve GAGİAD’ın yapmış olduğu faaliyetler ile ilgili aldığı bilgilerden ve ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaret GAGİAD Başkanı Cihan Koçer’in Gaziantep 5. Zırhlı Tugay KomutanıHacı Halil Osma’ya adına dikilen 27 adet fidan sertifikası takdimi ve çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

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