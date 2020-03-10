GAGiAD Yönetim kurulu üyeleri Jandarma Alay komutanlığını ziyaret etti

Gaziantep Genç İşadamları Derneği’nin 14. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer ve Yönetim Kurulu Üyeleri İl Jandarma Alay Komutanı Hüseyin Bekmez’le makamında bir araya geldi.

GAGİAD 14. Dönem Başkanı Cihan Koçer, dernek olarak yeni dönem için gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyet ve projeler hakkında Gaziantep Jandarma Alaya Komutanı Bekmez’ebilgilendirmelerde bulundu.

Koçer; “GAGİAD olarak bizlerin her zaman öncelikleri vardır. Bu önceliklerimizin başında ülkemiz, bölgemiz ve şehrimiz için çalışmak, üretmek ve istihdam sağlamak yer almaktadır. Bir şehrin kalkınmasında huzur ve güven ortamı en önemli etkendir. Bu etken sanayi, üretim, ekonomi ve sosyal yaşama oldukça önemli katkılar sağlar. Ülkemiz için durmadan çalışan siz değerli jandarma güçlerimize teşekkürü borç biliriz. Yeni dönemde de kentimize yapacağınız güzide projelerde bizde GAGİAD Ailesi olarak her türlü desteğe hazırız” dedi.

GAGİAD 14. Dönem Yönetim Kurulu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bekmezise;“Şehrimiz ve ülkemizin, güvenlik ve asayişinin korunması bizlerin en önemli görevidir. Bu görev doğrultusunda çalışmalar yapmaktayız. Ülkemizin daha çok üretmeye, daha çok istihdam sağlamaya ihtiyacı gün geçtikçe artmaktadır. Özellikle de Gaziantep bu konuda oldukça başarılı bir şehirdir. Sizin gibi sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları Gaziantep’in başarılarını taçlandırmaktadır” şeklinde konuştu.

Ziyaret GAGİAD Başkanı Cihan Koçer’inGaziantep Jandarma Alay Komutanı Hüseyin Bekmez adına dikilen 27 adet fidan sertifikası takdimi ve çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

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