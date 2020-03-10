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Sanko okulları Türkiye’yi Amerika’da temsil edecek

İHA

Gaziantep Sanko Okulları öğrencileri Eğitimde İnovasyon Derneği ve Özyeğin Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen "VEX IQ Squared Away Turnuvası"ndan Türkiye birinciliği, ikinciliği, üçüncülüğü, Jüri Özel Ödülü ve büyük ödül olan Mükemmellik Ödülünü kazanarak Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek olan "Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Sanko okulları Türkiye’yi Amerika’da temsil edecek

Gaziantep Sanko Okulları öğrencileri Eğitimde İnovasyon Derneği ve Özyeğin Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen “VEX IQ Squared Away Turnuvası”ndan Türkiye birinciliği, ikinciliği, üçüncülüğü, Jüri Özel Ödülü ve büyük ödül olan Mükemmellik Ödülünü kazanarak Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenecek olan “Dünya Şampiyonası’na katılma hakkı elde etti.
İstanbul Özyeğin Üniversitesi’nde düzenlenen ve Türkiye geneli katılımın olduğu yarışmada, ilkokul kategorisinde 19 takım, ortaokul kategorisinde ise 49 takım yarıştı.
Öğretmenler Fatih Mehmet Günaydın ve Neriman Ersönmez rehberliğinde hazırlanan Sanko Okulları öğrencileri, ortaokul kategorisinde, Naz Fındık, İpek Naz Karslı ve Esma Özmen’in oluşturduğu “Infinity Power Takımı” ve Koray Peltek, Mustafa İbrahim Kale ve Defne Uğur’dan oluşan “BeQuickly Takımı”, ilkokul kategorisinde ise İsmail Oğuz Cerit, Arel Ateş Ertürk ve Nehir Tiryaki’nin oluşturduğu “Clevex Takımı” ile yer aldı. Sanko Okulları’nın Clevex Takımı, yarışmanın “Robot Skills Kategorisi”nde Türkiye birinciliği, “Team Work Kategorisi”nde Türkiye ikinciliği ve yarışmayı birçok kategoride iyi bitiren takımlara verilen yarışmanın en büyük ödülü olan Mükemmellik ödülünü Excellence Award kazandı. Bu ödül ile Sanko Okulları’nın İlkokul takımı Clevex Takımı Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenecek Dünya Şampiyonasına katılma hakkı kazandı. Ayrıca Sanko Okulları’nın Infinity Power Takımı “Robot Skills Kategorisi”nde Türkiye ikinciliği ve jüri özel ödülünü, BeQuickly Takımı “Robot Skills Kategorisi”nde ise Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Öğrencileri kutlayan Genel Müdür Fırat Mümtaz Asyalı, Clevex, Infinity Power ve BeQuickly Takımlarının elde ettikleri başarıdan gurur duyduklarını belirtti.
Asyalı, Clevex Takımına 26 28 Nisan ayında Amerika Birleşik Devletleri Kentucky’de düzenlenecek olan “2020 VEX Robotics Dünya Şampiyonasında başarı diledi.

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